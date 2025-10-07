Ο πιο αγαπητός πρεσβευτής της κρητικής παράδοσης, Βασίλης Σκουλάς, έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση στο Σταυρό του Νότου Plus, με αφορμή την ανακοίνωση της κυκλοφορίας της βιογραφίας του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς».

Μαζί με τους συνεργάτες του, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, αυθεντικότητα και βαθιά αγάπη για τη μουσική και τον άνθρωπο — ένα live που αναμένεται να συγκινήσει.

Τη βραδιά θα προλογίσει ο Νίκος Θρασυβούλου, ενώ αποσπάσματα από τη βιογραφία θα διαβάσουν ο τραγουδοποιός Κώστας Λειβαδάς και ο στιχουργός Κώστας Φασουλάς.

Συμμετέχουν:

Σπύρος Σκουραδάκης – Λαούτο

Ειρήνη Τορνεσάκη – Κιθάρα, Τραγούδι

Βασίλης Σκουλάς – Λαουτο

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Καρράς

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης (πόρτες): 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

210 9226975

Εισιτήρια: more.com