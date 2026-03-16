Ξεκίνησε ως ένα EP βασισμένο σε συνεργασίες με Έλληνες indie και alt-pop καλλιτέχνες. Μετά “υπαρξιακό happens” και έτσι έχουμε στα χέρια μας έναν ολοκληρωμένο δίσκο και την πρώτη εξ’ ολοκλήρου ελληνόφωνη κυκλοφορία της Vassilina.

Προσωπικό αλλά και ταυτόχρονα βαθιά κοινωνικό, το άλμπουμ μιλάει για την υπαρξιακή κρίση των 30: τη ζωή ανάμεσα σε δύο πόλεις, το Λονδίνο και την Αθήνα, και τη διαρκή αβεβαιότητα του ανήκειν. Αντικατοπτρίζει την εμπειρία της συνεχούς μετακόμισης, της αίσθησης ότι είσαι μοιρασμένος ανάμεσα σε τόπους, με κάθε πόλη να αντιπροσωπεύει μια παράλληλη ζωή. Από μια μικρή επαρχιακή πόλη στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα στο Λονδίνο και τελικά στην Αθήνα, κάθε προσπάθεια «εύρεσης του εαυτού» μοιάζει με μια νέα αρχή, όμως η χαρά παραμένει άπιαστη και σταδιακά αναδύεται η συνειδητοποίηση ότι ίσως το πρόβλημα είσαι εσύ η ίδια. Μια αναζήτηση ταυτότητας που επεκτείνεται και στην σχέση με τους γονείς της.

To interlude του άλμπουμ καταγράφει μια πραγματική συνομιλία ανάμεσα στη VASSIŁINA και τη μητέρα της, φωτίζοντας τον εύθραυστο δεσμό μητέρας και κόρης, τις ενοχές της ενηλικίωσης και της μητρότητας, τον φόβο της απογοήτευσης. Δύο άνθρωποι που επιθυμούν το ίδιο, αγάπη, κατανόηση και σύνδεση αλλά αδυνατούν να ακούσουν πραγματικά ο ένας τον άλλον λόγω των ενόχων. Αυτές οι θεματικές διατρέχουν κομμάτια όπως τα “Eho Toses Zoes” (ft. Nalyssa Green), “Ιparxiako” (ft. Pan Pan), “Nefti” και “Psema”.

Καθώς το άλμπουμ εξελίσσεται, η αφήγηση βυθίζεται στην κατάθλιψη και τη συναισθηματική αστάθεια. Στο “Dolini” συμβολίζει πώς είναι να χάνεσαι σε μία δολίνης, πώς είναι να νιώθεις το έδαφος να καταρρέει διαρκώς. Κάπου εδώ το album αρχίζει να βάζει στη συζήτηση σχέσεις και τοξική αρρενωπότητα: το πέρασμα στα 30 και τη συνειδητή απομάκρυνση από επαναλαμβανόμενα red flags, χαοτικά συναισθήματα και αυτοκαταστροφικά μοτίβα.

To άλμπουμ αντλεί έμπνευση από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Πώς είναι να ψάχνεις να βρεις το σπίτι σου, τον εαυτό σου και να προσπαθείς να ενώσεις την κατακερματισμένη σου ταυτότητα. Αποσπάσματα από το βιβλίο αποδίδονται από την ίδια την καλλιτέχνιδα και επεξεργασμένα μέσω AI αλλάζουν τα όρια ανάμεσα στη φωνή, τον τόπο και την ταυτότητα.

Το άλμπουμ γράφτηκε ανάμεσα στα αλλεπάλληλα ταξίδια Λονδίνο-Αθήνα, σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο συνεργάτη TOTALWERK (Tom Wright). Το artwork δημιουργήθηκε από τη Lissyelle, φωτογράφο με έδρα το Λος Άντζελες, η οποία έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Chappell Roan, Olivia Rodrigo και Tate McRae.

Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τρία singles: “Red Flag” (ft. Dolly Vara), “Dolini” (ft. Tsolimon) και “Fever Ride” (ft. Tamta). Το άλμπουμ ολοκληρώθηκε με τα τελικά single “iparksiako” & “Katadiki”, το τελευταίο εκ των δύο είναι και συνοδευόμενο από music video σε σκηνοθεσία του Berlin-based σκηνοθέτη Alex Brack.

Το i.par.ksia.ko. κυκλοφορήσει τώρα από την Kiki Music σε όλες τις πλατφόρμες.