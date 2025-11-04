Το viral φαινόμενο Walkman the Band, που έχει κατακτήσει τα social media με τα ευφάνταστα και χιουμοριστικά μουσικά σατιρικά τους βίντεο, ανεβαίνει στη σκηνή του Γυάλινου Up Stage, σε ένα live show που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Συνδυάζοντας το σατιρικό τους ταλέντο με ακαταμάχητο χορευτικό ρεπερτόριο, οι Walkman the Band έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό concept που παντρεύει την κωμωδία με τη μουσική ενέργεια! Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που κάνει το κοινό όχι μόνο να γελά αλλά και να χορεύει.

Με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στα social media και φανατικό κοινό που ακολουθεί κάθε νέο τους upload, το συγκρότημα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πρωτότυπα acts της ελληνικής σκηνής. Στα live τους, πέρα από τις σατιρικές επιτυχίες που όλοι αγαπούν, παρουσιάζουν και δυνατά χορευτικά κομμάτια – δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πάρτι που μένει αξέχαστη.

Σάββατα 8 & 29 Νοεμβρίου στις 22:00

Γυάλινο Up Stage

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 2109315600

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com