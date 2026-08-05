Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το «Why Did You Do It?» των Stretch, ακούγεται σαν ένα από τα πιο απολαυστικά funk-rock τραγούδια των ’70s. Μπάσο που κινείται ασταμάτητα, κοφτές κιθάρες, πνευστά και η βαριά, επιβλητική φωνή του Elmer Gantry. Πίσω από αυτόν τον σχεδόν χορευτικό ρυθμό, όμως, κρύβεται μια ανοιχτή κατηγορία.

Το τραγούδι δεν γράφτηκε για έναν ερωτικό χωρισμό ούτε για κάποια προσωπική προδοσία με τη συνηθισμένη έννοια. Απευθυνόταν στον Mick Fleetwood και γεννήθηκε από μία από τις πιο αλλόκοτες υποθέσεις στην ιστορία του rock: μια αμερικανική περιοδεία που διαφημίστηκε με το όνομα Fleetwood Mac, χωρίς να συμμετέχει …ούτε ένα μέλος των Fleetwood Mac!

Οι μουσικοί που βρέθηκαν στη σκηνή χαρακτηρίστηκαν απατεώνες και «ψεύτικοι Fleetwood Mac». Οι ίδιοι, όμως, επέμεναν ότι είχαν εξαπατηθεί και εκείνοι. Πίστευαν πως ο Mick Fleetwood είχε εγκρίνει τη δημιουργία μιας νέας σύνθεσης και πως θα τους συναντούσε στην Αμερική για να παίξει μαζί τους.

Αυτός ήταν ο λόγος που, όταν όλα κατέρρευσαν, ο κιθαρίστας Kirby Gregory δεν ρώτησε τον μάνατζερ Clifford Davis «γιατί το έκανες». Έστρεψε την ερώτηση κατ’ ευθείαν προς τον Mick Fleetwood.

Η περιοδεία που διαλύθηκε από μια ερωτική σχέση

Στα τέλη του 1973 οι Fleetwood Mac δεν είχαν ακόμη γνωρίσει την τεράστια επιτυχία της εποχής των Stevie Nicks και Lindsey Buckingham. Παρέμεναν, ωστόσο, ένα σημαντικό βρετανικό συγκρότημα, με πολυάριθμες αλλαγές μελών και ένα όνομα που είχε αποκτήσει ιδιαίτερη αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σύνθεσή τους εκείνη την περίοδο περιλάμβανε τον Mick Fleetwood, τον John McVie, την Christine McVie, τον Bob Welch και τον κιθαρίστα Bob Weston. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής περιοδείας για το άλμπουμ «Mystery to Me», αποκαλύφθηκε ότι ο Weston είχε σχέση με τη σύζυγο του Mick Fleetwood, Jenny Boyd.

Η κατάσταση μέσα στο συγκρότημα έγινε εκρηκτική. Ο Weston απομακρύνθηκε και ο συναισθηματικά διαλυμένος Fleetwood αποφάσισε ότι η περιοδεία δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Οι υπόλοιπες εμφανίσεις -περίπου 26 προγραμματισμένες συναυλίες- ακυρώθηκαν και τα μέλη επέστρεψαν στην Αγγλία, ζητώντας χρόνο μακριά από τη δουλειά και ο ένας από τον άλλον.

Για τον μάνατζέρ τους, Clifford Davis, αυτή η απόφαση αποτελούσε επαγγελματική και οικονομική καταστροφή. Είχαν ήδη υπογραφεί συμβόλαια, είχαν κλειστεί χώροι και υπήρχαν δεσμεύσεις απέναντι σε διοργανωτές και πράκτορες. Ο Davis φοβόταν ότι η εγκατάλειψη της περιοδείας θα κατέστρεφε τη θέση του στην αμερικανική αγορά.

Η λύση που επέλεξε ήταν αδιανόητη: αφού οι Fleetwood Mac δεν ήθελαν να συνεχίσουν …θα έστελνε στην Αμερική άλλους μουσικούς με το ίδιο όνομα!

Ποιος ανήκε τελικά στους Fleetwood Mac;

Ο Clifford Davis υποστήριζε ότι το όνομα Fleetwood Mac δεν ανήκε αποκλειστικά στους μουσικούς. Ισχυριζόταν ότι ο ίδιος είχε δημιουργήσει, οργανώσει και καθοδηγήσει επαγγελματικά το συγκρότημα και, επομένως, είχε το δικαίωμα να αλλάζει τη σύνθεσή του.

Η θέση του ήταν πως οι Fleetwood Mac αποτελούσαν ένα εμπορικό και καλλιτεχνικό σχήμα που μπορούσε να συνεχίσει ακόμη κι αν αντικαθίσταντο όλα τα μέλη του. Το γεγονός ότι το γκρουπ είχε ήδη περάσει από πολλές αλλαγές προσώπων τού έδινε, κατά τη δική του λογική, το περιθώριο να παρουσιάσει μια εντελώς καινούργια εκδοχή του.

Έτσι στρατολόγησε τον τραγουδιστή Elmer Gantry, γνωστό από τους Elmer Gantry’s Velvet Opera, τον πρώην κιθαρίστα των Curved Air Kirby Gregory, τον μπασίστα Paul Martinez, τον κιμπορντίστα John Wilkinson και τον ντράμερ Craig Collinge. Αρκετοί από αυτούς είχαν ήδη συνεργαστεί στο συγκρότημα Legs, το οποίο επίσης διαχειριζόταν ο Davis.

Δεν επρόκειτο, επομένως, για άγνωστους που αποφάσισαν μόνοι τους να παρουσιαστούν ως διάσημοι μουσικοί. Ήταν επαγγελματίες με προηγούμενη παρουσία στη βρετανική σκηνή, οι οποίοι είχαν επιλεγεί από τον επίσημο μάνατζερ των Fleetwood Mac.

Το κρίσιμο ερώτημα ήταν τι ακριβώς τους είχε υποσχεθεί…

Η συνάντηση με τον Mick Fleetwood

Σύμφωνα με τους Elmer Gantry και Kirby Gregory, ο Davis τούς παρουσίασε το σχέδιο ως τη δημιουργία μιας νέας σύνθεσης των Fleetwood Mac στην οποία θα συμμετείχε και ο Mick Fleetwood.

Οι δύο μουσικοί υποστήριξαν αργότερα ότι ο ίδιος ο Fleetwood είχε επισκεφθεί το διαμέρισμά τους στο Tooting του Λονδίνου. Εκεί συζήτησαν για τον ήχο και το ρεπερτόριο της νέας μπάντας. Του έπαιξαν, μεταξύ άλλων, το «Dixie Chicken» των Little Feat ως παράδειγμα της μουσικής κατεύθυνσης που ήθελαν να ακολουθήσουν, ενώ εκείνος φέρεται να ενέκρινε και τα τραγούδια των Fleetwood Mac που είχαν επιλέξει για τις συναυλίες.

Ο Gantry θυμόταν τον Fleetwood να τους εξηγεί ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις πρόβες, επειδή περνούσε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Θα μπορούσαν όμως να προετοιμαστούν με έναν προσωρινό ντράμερ και εκείνος θα τους συναντούσε στην Αμερική όταν θα άρχιζε η περιοδεία.

Ο Mick Fleetwood ωστόσο έδωσε διαφορετική εκδοχή. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως ο Davis προσπαθούσε να σχηματίσει μια νέα μπάντα, αλλά αρνήθηκε ότι είχε δεσμευτεί να ταξιδέψει και να εμφανιστεί μαζί της. Αργότερα χαρακτήρισε την περιοδεία «κάλπικη» και υποστήριξε ότι δεν είχε υποσχεθεί ποτέ πως θα συμμετείχε.

Αυτή η αντίφαση είναι η καρδιά ολόκληρης της ιστορίας. Ορισμένα γεγονότα είναι ξεκάθαρα: ο Davis συγκρότησε τη νέα ομάδα, χρησιμοποίησε το όνομα Fleetwood Mac και έκλεισε τις συναυλίες. Δεν αποδείχθηκε ποτέ, όμως, με τρόπο που να γίνει αποδεκτός από όλες τις πλευρές, αν ο Mick Fleetwood είχε αρχικά εγκρίνει το σχέδιο και στη συνέχεια υπαναχώρησε ή αν ο Davis χρησιμοποίησε το όνομά του για να καθησυχάσει τους υπόλοιπους μουσικούς.

Οι Fleetwood Mac φτάνουν …χωρίς τους Fleetwood Mac!

Η περιοδεία ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου 1974, κοντά στο Pittsburgh. Ο διοργανωτής Rich Engler γνώριζε προσωπικά τους Fleetwood Mac από προηγούμενες εμφανίσεις τους. Όταν είδε πέντε εντελώς διαφορετικούς μουσικούς να φτάνουν στον χώρο, τους πέρασε αρχικά για …τεχνικούς!

Ρώτησε τον Clifford Davis πότε θα εμφανιζόταν το συγκρότημα και εκείνος απάντησε ότι το συγκρότημα …βρισκόταν ήδη μπροστά του!

Ο Engler αρνήθηκε να τους αφήσει να ανέβουν στη σκηνή. Η αντιπαράθεσή του με τον Davis λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε κανονικό καβγά, μέχρι που παρενέβη η ασφάλεια. Τελικά η συναυλία πραγματοποιήθηκε και, προς έκπληξη όλων, το κοινό αντέδρασε αρκετά θετικά! Η νέα μπάντα μπορεί να μην ήταν οι Fleetwood Mac, αλλά αποτελούνταν από ικανούς μουσικούς και έπαιζε καλά. Όσοι θεατές κατάλαβαν την αντικατάσταση ζήτησαν επιστροφή χρημάτων, την οποία ο διοργανωτής αποφάσισε να δώσει παρά τις αντιρρήσεις του Davis.

Οι Gantry και Gregory εξακολουθούσαν να περιμένουν τον Mick Fleetwood. Σε κάθε εμφάνιση άκουγαν ότι θα ερχόταν στην επόμενη. Στις 22 Ιανουαρίου, στο York College της Pennsylvania, ο Fleetwood δεν εμφανίστηκε και πάλι. Η μπάντα ανέβηκε στη σκηνή με τον Craig Collinge στα τύμπανα, φοβούμενη ότι αν ακύρωνε τη συναυλία θα αντιμετώπιζε μηνύσεις ή ακόμη και την οργή του κοινού.

Όσο περνούσαν οι ημέρες, γινόταν φανερό ότι κανένα αναγνωρίσιμο μέλος των Fleetwood Mac δεν επρόκειτο να εμφανιστεί.

Η καταστροφή της Νέας Υόρκης

Στις 26 Ιανουαρίου, η περιοδεία έφτασε στο Academy of Music της Νέας Υόρκης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ως support οι Silverhead και ένα νέο, σχεδόν άγνωστο ακόμη συγκρότημα με το όνομα Kiss (ναι, οι πολύ γνωστοί αργότερα, αλλά τότε ακόμη νέοι και άγνωστοι).

Μέχρι τότε οι πληροφορίες για τους «ψεύτικους Fleetwood Mac» είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στον μουσικό Τύπο και στους διοργανωτές. Η συναυλία μετατράπηκε σε χάος.

Ο Gantry δήλωσε ότι είχε χάσει τη φωνή του. Οι διοργανωτές, όμως, υποστήριξαν ότι ενημερώθηκαν μόνο αφού οι Kiss είχαν ήδη ολοκληρώσει την εμφάνισή τους, όταν ήταν πλέον πολύ αργά για να ακυρωθεί η βραδιά και να επιστραφούν τα εισιτήρια. Οι Silverhead αναγκάστηκαν να παρατείνουν το πρόγραμμά τους, ενώ πίσω από τη σκηνή ο Davis διαπληκτιζόταν με τους υπεύθυνους του χώρου.

Τελικά, η μπάντα που διαφημιζόταν ως Fleetwood Mac εμφανίστηκε χωρίς κανονικά φωνητικά και έπαιξε ένα σύνολο από εκτεταμένα blues και instrumental jams. Οι δημοσιογράφοι δεν δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ότι δεν επρόκειτο για μια απλή αλλαγή σύνθεσης.

Ο Davis επέμενε δημόσια ότι είχε το δικαίωμα να παρουσιάζει αυτούς τους μουσικούς ως Fleetwood Mac. Δήλωνε ότι το συγκρότημα ήταν δικό του και ότι εκείνος ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που αποφάσιζε ποιος θα συμμετείχε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Mick Fleetwood είχε ταξιδέψει στην Αμερική με σκοπό να πάρει μέρος στην περιοδεία, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει αμέσως στην Αγγλία λόγω οικογενειακών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη διήγηση του Gantry, σε μία από τις έντονες αντιπαραθέσεις με τους διοργανωτές ο Davis άρπαξε το μικρόφωνο και δήλωσε ο ίδιος μπροστά στο κοινό: «Εγώ είμαι οι Fleetwood Mac»!

Είτε ειπώθηκε ακριβώς έτσι είτε όχι, η φράση συνοψίζει τη νοοτροπία πίσω από ολόκληρη την επιχείρηση…

Από περιοδεία σε δικαστικό πόλεμο

Καθώς η είδηση εξαπλωνόταν, ορισμένοι διοργανωτές ακύρωναν τις συναυλίες, ενώ θεατές απαιτούσαν επιστροφές χρημάτων. Η εχθρική αντιμετώπιση μεγάλωνε και η περιοδεία κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι πραγματικοί Fleetwood Mac προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να σταματήσουν τη χρήση του ονόματός τους. Ο Davis απάντησε με δικές του αγωγές, υποστηρίζοντας ότι είχε δικαιώματα τόσο στο όνομα όσο και στο υλικό του συγκροτήματος. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε έναν περίπλοκο δικαστικό πόλεμο που κράτησε τους Fleetwood Mac για μεγάλο διάστημα μακριά από τις συναυλίες.

Τον Ιούλιο του 1974 βρετανικό δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευε στην ομάδα του Davis να χρησιμοποιεί το όνομα Fleetwood Mac ώσπου να κριθεί σε ποιον ανήκε. Παράλληλα, οι πραγματικοί Fleetwood Mac αντιμετώπισαν προβλήματα με παλαιότερα συμβόλαια που περιόριζαν τη δυνατότητά τους να κυκλοφορούν μουσική και να εργάζονται κανονικά.

Η δικαστική διαμάχη τούς ώθησε να απομακρυνθούν από τον Davis, να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείριση της καριέρας τους και να μεταφέρουν τη βάση τους στην Καλιφόρνια. Εκεί ηχογράφησαν το «Heroes Are Hard to Find» και, λίγο αργότερα, ο Mick Fleetwood γνώρισε τη μουσική των Lindsey Buckingham και Stevie Nicks. Χωρίς το σκάνδαλο της «ψεύτικης» περιοδείας, η μετέπειτα ιστορία των Fleetwood Mac μπορεί να είχε εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά.

Οι μουσικοί που πλήρωσαν το τίμημα

Για τους Gantry, Gregory και τους υπόλοιπους μουσικούς, η επιστροφή στην Αγγλία ήταν ταπεινωτική. Στον Τύπο παρουσιάζονταν συχνά ως άνθρωποι που είχαν επιχειρήσει να εξαπατήσουν το αμερικανικό κοινό και να κλέψουν την ταυτότητα ενός γνωστού συγκροτήματος.

Οι ίδιοι υποστήριζαν ότι είχαν χρησιμοποιηθεί ως πιόνια σε μια σύγκρουση ανάμεσα στον μάνατζερ και στους Fleetwood Mac. Δεν είχαν επινοήσει το σχέδιο, δεν είχαν κλείσει τις συναυλίες και δεν είχαν εμφανιστεί από μόνοι τους με το ξένο όνομα. Είχαν υπογράψει για να συμμετάσχουν σε αυτό που τους παρουσιάστηκε ως νόμιμη νέα σύνθεση, με τον Mick Fleetwood να αναμένεται να προσφέρει τη σύνδεση με το παρελθόν της μπάντας.

Η απουσία του, όμως, τους άφησε εκτεθειμένους. Στα μάτια του κοινού εκείνοι ήταν οι απατεώνες, ενώ οι άνθρωποι που είχαν οργανώσει ή εγκρίνει την επιχείρηση βρίσκονταν μακριά από τη σκηνή.

Ο Gantry παραδέχθηκε πολλά χρόνια αργότερα ότι αισθανόταν έντονη οργή για τον Fleetwood και ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να υποχωρήσει. Ο Kirby Gregory πίστευε πως μόνο τρεις άνθρωποι γνώριζαν ολόκληρη την αλήθεια για όσα είχαν συμφωνηθεί στο διαμέρισμα τους, στην περιοχή Tooting του νότιου Λονδίνου: ο ίδιος, ο Gantry και ο Mick Fleetwood.

Η απάντηση έγινε τραγούδι

Μέσα από τα συντρίμμια της περιοδείας, ο Elmer Gantry και ο Kirby Gregory δημιούργησαν τους Stretch. Μαζί με τον μπασίστα Paul Martinez και τον ντράμερ Jim Russell ηχογράφησαν το «Why Did You Do It?», με παραγωγό τον Martin Rushent.

Ο Gregory έγραψε το τραγούδι ως απάντηση σε όσα είχαν συμβεί. Παρά το γεγονός ότι ο Clifford Davis ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την περιοδεία και διεκδίκησε το όνομα Fleetwood Mac, η πικρία του στρεφόταν κυρίως προς τον Mick Fleetwood.

Στη δική του εκδοχή, ο Fleetwood γνώριζε το σχέδιο, είχε συζητήσει μαζί τους, είχε εγκρίνει τη νέα σύνθεση και είχε υποσχεθεί ότι θα εμφανιζόταν στην Αμερική. Όταν τελικά δεν πήγε, δεν τους άφησε απλώς χωρίς ντράμερ. Τους άφησε να εμφανίζονται σαν κοινοί απατεώνες απέναντι σε κοινό, διοργανωτές και δημοσιογράφους.

Γι’ αυτό και η ερώτηση του τίτλου δεν είναι μια γενική διαμαρτυρία. Είναι η ερώτηση κάποιου που πιστεύει ότι πρόδωσε μια μεταξύ τους συμφωνία: γιατί μας το έκανες αυτό, ενώ γνωρίζεις τι πραγματικά συνέβη;

Η επιτυχία του κομματιού έδωσε στους Stretch τη δυνατότητα να ξανασυστηθούν με το δικό τους όνομα. Μπήκε στο βρετανικό chart στις 8 Νοεμβρίου 1975, παρέμεινε για εννέα εβδομάδες και έφτασε μέχρι το Νο16 τον Δεκέμβριο. Ήταν επίσης η πρώτη παραγωγή του Martin Rushent που μπήκε στο βρετανικό Top20.

Μια υπόθεση χωρίς κοινά αποδεκτή αλήθεια

Το σκάνδαλο αναφέρεται συχνά ως η περιοδεία των «fake Fleetwood Mac». Ο χαρακτηρισμός αποδίδει σωστά αυτό που αντίκριζαν οι θεατές: μια μπάντα χωρίς κανέναν μουσικό από οποιαδήποτε προηγούμενη σύνθεση των Fleetwood Mac.

Δεν εξηγεί, όμως, ολόκληρη την ιστορία.

Ο Clifford Davis δεν έκρυβε ότι θεωρούσε τον εαυτό του ιδιοκτήτη του ονόματος. Οι Gantry και Gregory δεν αρνήθηκαν ότι γνώριζαν πως θα εμφανίζονταν ως Fleetwood Mac. Εκείνο που αρνήθηκαν ήταν ότι συμμετείχαν συνειδητά σε μια απάτη. Θεωρούσαν ότι εντάσσονταν σε μια επίσημη αναδιοργάνωση του συγκροτήματος, η οποία θα αποκτούσε νομιμοποίηση με την παρουσία του Mick Fleetwood.

Ο Fleetwood, από την άλλη πλευρά, αρνήθηκε ότι είχε υποσχεθεί να πάρει μέρος στην περιοδεία. Για εκείνον, οι συναυλίες ήταν έργο ενός μάνατζερ που προσπάθησε να ιδιοποιηθεί το όνομα της μπάντας.

Η πλήρης αλήθεια για τις συζητήσεις που έγιναν πριν από το ταξίδι πιθανότατα δεν θα αποσαφηνιστεί ποτέ. Εκείνο που έμεινε είναι ένα τραγούδι που λειτουργεί σαν μουσική κατάθεση ενός από τους κατηγορουμένους.

Κάθε φορά που ακούγεται το «Why Did You Do It?», πίσω από το ακαταμάχητο groove επανέρχεται η ίδια ερώτηση προς τον Mick Fleetwood. Μια ερώτηση που οι Stretch έκαναν τραγούδι, επειδή θεωρούσαν ότι η απάντησή της θα αποκάλυπτε ποιοι ήταν πραγματικά οι απατεώνες και ποιοι είχαν απλώς αφεθεί να πληρώσουν το τίμημα…

Οι στίχοι

I’ve been thinking about what you have done to me

The damage is much deeper than you’ll ever see

Hit me like a hammer to my head

I wonder were you pushed or were you led?

Why did you do it? Why did you do that thing to me?

Why did you do it? Why did you do that thing to me?

The only one who knows the truth

Man it’s him me and you Σκέφτομαι συνέχεια τι μου έχεις κάνει

Η ζημιά είναι πολύ βαθύτερη απ’ όσο θα δεις ποτέ

Με χτύπησε σαν σφυρί στο κεφάλι

Αναρωτιέμαι: σε πίεσαν ή σε καθοδήγησαν;

Γιατί το έκανες; Γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα;

Γιατί το έκανες; Γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα;

Οι μόνοι που γνωρίζουν την αλήθεια

είναι εκείνος, εγώ κι εσύ. My friends they listen to the things I say

They listen and they hear more everyday

But I know they never understand it

Because it was no accident, you planned it Οι φίλοι μου ακούν όλα όσα τους λέω

Με ακούν και μαθαίνουν περισσότερα κάθε μέρα

Ξέρω όμως ότι ποτέ δεν θα το καταλάβουν

γιατί δεν ήταν ατύχημα, το είχες σχεδιάσει. Why did you do it? Why did you do that thing to me?

Why did you do it? Why did you do that thing to me?

The only one who knows the truth

Man it’s him me and you Γιατί το έκανες; Γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα;

Γιατί το έκανες; Γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα;

Οι μόνοι που γνωρίζουν την αλήθεια

είναι εκείνος, εγώ κι εσύ. I’ve been thinking about what you have done to me

The damage is much deeper than you’ll ever see

Hit me like a hammer to my head

I wonder were you pushed or were you led? Σκέφτομαι συνέχεια τι μου έχεις κάνει

Η ζημιά είναι πολύ βαθύτερη απ’ όσο θα δεις ποτέ

Με χτύπησε σαν σφυρί στο κεφάλι

Αναρωτιέμαι: σε πίεσαν ή σε καθοδήγησαν; Why did you do it? Why did you do that thing to me?

Why did you do it? Why did you do that thing to me?

The only one who knows the truth

Man it’s him me and you Γιατί το έκανες; Γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα;

Γιατί το έκανες; Γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα;

Οι μόνοι που γνωρίζουν την αλήθεια

είναι εκείνος, εγώ κι εσύ. The only one who knows the truth

Man it’s him me and you Οι μόνοι που γνωρίζουν την αλήθεια

είναι εκείνος, εγώ κι εσύ.

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