Με αυθεντικό ήχο και στίχους που αποτυπώνουν το σύγχρονο βίωμα, οι X NIMA συνεχίζουν να χαράζουν τον δικό τους δρόμο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το «Πρόβλημα» είναι μια μουσική κατάθεση γεμάτη ένταση, αλήθεια και προσωπικό ύφος της Ήλιας Τσάρα που ερμηνεύει το τραγούδι και οι στίχοι είναι της kl.inks.

Πρόκειται για ένα track που ξεχωρίζει τόσο για το vibe του όσο και για τον τρόπο που μιλάει άμεσα στο κοινό, με raw ενέργεια και street αισθητική.

Η κυκλοφορία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα των Χ ΝΙΜΑ, που έχουν ήδη καταφέρει να δημιουργήσουν πιστό κοινό με τις προηγούμενες δουλειές τους.

Με το νέο single, οι X NIMA ενισχύουν την παρουσία τους και δίνουν το στίγμα μιας νέας δημιουργικής φάσης.

Το Πρόβλημα κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες από την Spider Music.