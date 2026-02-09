Ο τραγουδοποιός Νίκος Ζουρνής και η ερμηνεύτρια Ντίνα Σκέμπρη μας παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο με τίτλο «Μεσοδυτικά».

Η δισκογραφική συνεργασία του Νίκου Ζουρνή και της Ντίνας Σκέμπρη ξεκίνησε το 2023 με το άλμπουμ «Αν ήταν Μήνας, Θα Ήταν Ιούλιος», σε στίχους Γιώργου Αθανασόπουλου και ενορχήστρωση Αλέξανδρου Δανδουλάκη και συνεχίζεται με τον δίσκο «Μεσοδυτικά» (στίχοι: Ν. Λαπαθιώτη, Θ. Γκόνη, Μ. Αλημίση, Ε. Εμφιετζόγλου, Δ. Παπαχαραλάμπους) επίσης σε ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Δανδουλάκη.

“Μεσοδυτικά” γιατί ο δίσκος λοξοδρομεί μουσικά και στιχουργικά από την Αθήνα προς την Ήπειρο.

“Μεσοδυτικά” σαν να πηγαίνουμε προς την χερσαία και ορεσίβια ενδοχώρα.

“Μεσοδυτικά” γιατί ξεκινάμε από την Αθήνα, ανεβαίνουμε την οροσειρά της Πίνδου, κατεβαίνουμε την οροσειρά και τελικά βγαίνουμε στη θάλασσα.

“Μεσοδυτικά” γιατί η σειρά των τραγουδιών περιγράφει αυτό το ταξίδι.”

Ο Νίκος και η Ντίνα συνδυάζουν τη δισκογραφική τους συνεργασία με κοινές εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια σε μουσικές σκηνές της Αθήνας και της επαρχίας.

Μουσική: Νίκος Ζουρνής

Στίχοι: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Θοδωρής Γκόνης, Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, Μαρίτα Αλημίση, Ερασμία Εμφιετζόγλου

Ερμηνείες: Ντίνα Σκέμπρη, Νίκος Ζουρνής, Υβόννη Μέλισσα

Ενορχήστρωση: Αλέξανδρος Δανδουλάκης

Εξώφυλλο: Παναγιώτης Ανδριανός

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Νίκος Ζουρνής: Ακουστική κιθάρα

Αλέξανδρος Δανδουλάκης: Ηλεκτρική κιθάρα

Γιάννης Κονταράτος: Βιολί

Κώστας Στεργίου: Πιάνο

Διονύσης Μακρής: Κοντραμπάσο

Αλέξανδρος Τζιόβας: Κοντραμπάσο

Θανάσης Τσακιράκης: Τύμπανα

Γιώργος Δούσος: Κλαρίνο

Υβόννη Μέλισσα: Φωνητικά