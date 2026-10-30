Οι «12 Ένορκοι» του Reginald Rose επιστρέφουν για 12η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Η παράσταση συνεχίζει την πολυετή πορεία της στην ίδια σκηνή, με ανανεωμένο φετινό θίασο και παραστάσεις έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Το δικαστικό δράμα του Reginald Rose, γνωστό διεθνώς ως 12 Angry Men, τοποθετεί δώδεκα άντρες γύρω από ένα τραπέζι, με μοναδική αποστολή να αποφασίσουν ομόφωνα αν ένας 16χρονος κατηγορούμενος για πατροκτονία είναι ένοχος ή αθώος.

Η υπόθεση

Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για τον φόνο του πατέρα του. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων, οι οποίοι καλούνται να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Αν το αγόρι κριθεί ένοχο, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική.

Κλεισμένοι σε ένα μικρό δωμάτιο, οι δώδεκα άντρες συγκρούονται, αμφιβάλλουν, αλλάζουν στάση και φέρνουν σταδιακά στην επιφάνεια προκαταλήψεις, φόβους, προσωπικές αντιθέσεις και διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από τη δικαιοσύνη και την ευθύνη.

Η φετινή διανομή περιλαμβάνει τους Πέτρο Αποστολόπουλο, Ραφαέλ Αριστοτέλους, Μάνο Ζαχαράκο, Νικόλα Καλιδώνη, Αλέξανδρο Καλπακίδη, Βαγγέλη Κρανιώτη, Κωνσταντίνο Λάγκο, Μιχάλη Μαρκάτη, Παντελή Παπαδόπουλο, Τάσο Παπαδόπουλο, Ορέστη Τρίκα και Γιάννη Φιλίππου. Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή.

Η παράσταση έχει τιμηθεί στο παρελθόν με βραβείο κοινού All4Fun και βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, ενώ μέρος των εσόδων της διατίθεται όλα αυτά τα χρόνια στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Κείμενο: Reginald Rose

Μετάφραση / Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, Νότης Παρασκευόπουλος

Σκηνικά: David Negrin

Κοστούμια: Κική Μήλιου

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Υλοποίηση φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαγδαληνή Παλιούρα, Κατερίνα Κωνσταντέλλου

Οι 12 ένορκοι:

Πέτρος Αποστολόπουλος, Ραφαέλ Αριστοτέλους, Μάνος Ζαχαράκος, Νικόλας Καλιδώνης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Κωνσταντίνος Λάγκος, Μιχάλης Μαρκάτης, Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Γιάννης Φιλίππου

Παραστάσεις:

Πέμπτη: 21:30

Παρασκευή: 21:30

Σάββατο: 21:30

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 105 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Κάθε Πέμπτη διατίθενται ελληνικοί και αγγλικοί υπέρτιτλοι, κατόπιν συνεννόησης στο 693 0590839 τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την παράσταση, σε συνεργασία με τη Liminal.

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Μετρό: Κεραμεικός

Τηλ.: 210 3428650

Τιμές εισιτηρίων:

28€ — δύο θέσεις επί σκηνής

22€ — Πλατεία Α

20€ — Πλατεία Β

18€ — Πλατεία Γ

15€ — Κερκίδες

Προπώληση: more.com