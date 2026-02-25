Το Ροκ συγκρότημα 15 50 κυκλοφόρησε την αισθαντική μπαλάντα “Μόνο Θυμήσου” από την Heaven music σε μουσική και στίχους του ιδρυτή της μπάντας Ρουσσέτου Δημητρόγλου.

Σθεναρά απέναντι στην εποχή της φτήνιας και της ευκολίας, της εποχής του πρόστυχου και του δήθεν, οι 15 50 εκδίδουν τραγούδια που μας ταξιδεύουν σε εποχές ρομαντικές, με πάθος, με ευγένεια, εποχές ανθρώπινες.

Το “Μόνο Θυμήσου” σε ήχο που μας ταξιδεύει στα τέλη 80’s με αρχές 90’s, μιλάει για ένα ζευγάρι που αγαπιέται βαθιά αλλά έχει “λαβωθεί” από την καθημερινότητα και είναι σε διαρκή καθημερινή διαμάχη.

Η λύση για όλα είναι η ανιδιοτελής αγάπη… “Μόνο Θυμήσου και θα θυμηθώ και εγώ, αν ακόμα το θέλεις να σε αγαπώ, μόνο θυμήσου .. φτάνει για απόψε τι λες , αύριο πάλι αν θες…”

Μουσική – ΣτίχοιΣτίχοι: Ρουσσέτος Δημητρόγλου

Φτάνει για απόψε, τί λες;

Μη σκοτώνεις άλλες λέξεις αν θες,

Μόνο θυμήσου,

Για να θυμηθώ και εγώ,

Αν ακόμα το θέλεις να σ’ αγαπώ.

Μόνο θυμήσου,

Φτάνει για απόψε, τί λες;

Αύριο πάλι αν θες,

Φτάνει για απόψε, τί λες;

Μη ξεχνάς αυτά που είπαμε εχθές,

Ούτε και εγώ.

Μόνο θυμήσου,

Για να θυμηθώ και εγώ,

Αν ακόμα το θέλεις να σ’ αγαπώ,

Μόνο θυμήσου,

Φτάνει για απόψε, τί λες;

Αύριο πάλι αν θες.

Και αν θες θυμήσου,

Για να θυμηθώ και εγώ,

Αν ακόμα το θέλεις να σ’ αγαπώ,

Μόνο θυμήσου,

Φτάνει για απόψε, τί λες;

Αύριο πάλι αν θες.