Το αγαπημένο συγκρότημα 1550 επιστρέφει δυναμικά με τη νέα του κυκλοφορία «Όσα Μπορείς 2.0», σε μουσική και στίχους του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, εγκαινιάζοντας παράλληλα ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό δισκογραφικό κεφάλαιο με τη Heaven Music.

Το τραγούδι «Όσα Μπορείς 2.0» δεν είναι άγνωστο στο κοινό των 1550, καθώς είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν από το ίδιο το συγκρότημα. Σήμερα, επιστρέφει ανανεωμένο, προσαρμοσμένο στο παρόν, διατηρώντας όμως αναλλοίωτη τη ψυχή και την αυθεντικότητά του, όπως μόνο οι 1550 ξέρουν να κάνουν.

Με τη μοναδικότητα του ήχου τους, την ακατέργαστη ενέργεια και τη δυναμική σκηνική τους παρουσία, οι 1550 συνεχίζουν να ξεχωρίζουν και να κάνουν κάθε τους εμφάνιση ανάρπαστη. Το «Όσα Μπορείς 2.0» έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή τους πορεία και την ιδιαίτερη ταυτότητα που τους έχει καθιερώσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

‘Όσα μπορείς βρίσκονται στο χρόνο

Ήρθε η στιγμή για να αλλάξεις δρόμο

Έχεις ακόμη μια ευκαιρία να σταθείς,

να μη κρυφτείς’