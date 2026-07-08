Ο Αφανής Ήρωας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Εσύ», μια ηλεκτρονική, χορευτική αλλά και βαθιά συναισθηματική κυκλοφορία, που μιλά για έναν έρωτα που δεν έσβησε ποτέ πραγματικά.

Το «Εσύ» κινείται γύρω από όσα μένουν ανείπωτα σε μια σχέση. Λέξεις που δεν ειπώθηκαν, υποσχέσεις που δεν ολοκληρώθηκαν, συναισθήματα που έμειναν ασαφή και ένας άνθρωπος που συνεχίζει να υπάρχει στη μνήμη, ακόμη κι όταν όλα δείχνουν πως έχουν τελειώσει.

Μέσα από εικόνες γεμάτες ένταση και εσωτερική σύγκρουση, ο Αφανής Ήρωας περιγράφει τη διαδρομή μιας αγάπης που άφησε σημάδι. Το τραγούδι ισορροπεί ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα, εκεί όπου προσπαθείς να απομακρυνθείς από κάποιον, αλλά κάτι μέσα σου εξακολουθεί να επιστρέφει σε εκείνον.

Το music video δίνει ακόμη πιο έντονη διάσταση στην ιστορία, με την Τζωρτζίνα Λιώση να πρωταγωνιστεί και να ενσαρκώνει μια γυναικεία φιγούρα αινιγματική, απόμακρη και ταυτόχρονα καθοριστική για τον συναισθηματικό κόσμο του τραγουδιού.

Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Αφανής Ήρωας. Τη σκηνοθεσία του video έχει αναλάβει ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ενώ το animation είναι της Olia Kurilo. Τη μίξη υπογράφει ο Μιχάλης Παπαθανασίου, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή μαζί με τον Αφανή Ήρωα.

Το «Εσύ» έρχεται να προστεθεί στη διαδρομή του Αφανούς Ήρωα ως ένα τραγούδι που συνδυάζει τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο με την εξομολογητική διάθεση και την αίσθηση μιας αγάπης που επιμένει να υπάρχει, ακόμη κι όταν δεν βρίσκει απαντήσεις.

Λέξεις,

τόσες λέξεις

να διαλέξεις,

μα εσύ σωπαίνεις.

Χάδια,

τόσα βράδια

στα σκοτάδια,

μείνανε υποσχέσεις.

Πάλεψα για σένα.

Φως και σκοτάδι τα αγκάλιασα.

Έχασα εμένα

και όσα μαζί μου μεγάλωναν.

Μα εσύ γελάς, χορεύεις, χάνεσαι.

Κανείς δεν ξέρει τι αισθάνεσαι.

Κι εγώ στο άπειρο να περπατώ,

να ψάχνω τρόπο να μη σ’ αγαπώ.

Σκέψεις,

τόσες σκέψεις

ξεθώριασαν,

χάσαν απ’ τον χρόνο.

Γέλια,

τόσα γέλια,

σαν μια μάσκα

κρύβαν τόσο πόνο.

Πάλεψα για σένα.

Φως και σκοτάδι τα αγκάλιασα.

Έχασα εμένα

και όσα μαζί μου μεγάλωναν.

Μα εσύ γελάς, χορεύεις, χάνεσαι.

Κανείς δεν ξέρει τι αισθάνεσαι.

Κι εγώ στο άπειρο να περπατώ,

να ψάχνω τρόπο να μη σ’ αγαπώ.

Να ψάχνω τρόπο…

να μην τρελαθώ.