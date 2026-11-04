Είναι άραγε η ελευθερία συμβατή με αυτόν τον κόσμο; Και τι πραγματικά σημαίνει για τον καθένα;

Η Αγγελική Πέππα μας παρουσιάζει το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Ελεύθερος»! Ο «Ελεύθερος» σε μουσική του Βασίλη Χατζημακρή και στίχους του Ηλία Μαρτίνη, έρχεται για να μας δείξει ότι ο μοναχικός δρόμος που βαδίζουν οι άνθρωποι σήμερα, φοβούμενοι να μοιραστούν αυτό το ταξίδι που λέγεται «ζωή», δεν είναι παρά ένα ψέμα που μας αρρωσταίνει και μας απομονώνει. Το τραγούδι φέρει την αίσθηση της αφύπνισης.

Oι δημιουργοί, σε τούτη τη μουσική τους διαδρομή, αποφάσισαν να συγκεράσουν διαφορετικούς ήχους οργάνων, όπως την κρητική λύρα με την ηλεκτρική κιθάρα, κάνοντας μια πρόταση στον έντεχνο ήχο του σήμερα. Και οι επόμενες δουλειές που ετοιμάζουν βασίζονται πολύ στον ήχο της παράδοσης, αλλά και σε όσα ρεύματα τους έχουν επηρεάσει μουσικά ως καλλιτέχνες μέχρι και σήμερα.

Την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Βασίλης Χατζημακρής ενώ έπαιξαν οι μουσικοί Στέλιος Παύλου (τύμπανα), Περικλής Κατσώτης (νταούλι), Αναστάσης Κατσαβός (μπάσο), Δημήτρης Πέππας (ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα), Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου (τσέλο) και Βασίλης Χατζημακρής (λύρα και λαούτο).

Τη σκηνοθεσία του video clip υπογράφει ο Χρήστος Γκίνης και τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Γιάννης Μαργετουσάκης.

Κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Λίγα λόγια για την Αγγελική Πέππα

Η Αγγελική Πέππα είναι μια νέα ερμηνεύτρια στον χώρο του σύγχρονου έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, ανακάλυψε τη βαθιά της σύνδεση με τη μουσική από τα παιδικά της χρόνια, ξεκινώντας με σπουδές στο πιάνο και την κιθάρα και ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών των ανώτερων θεωρητικών.

Σύντομα, το τραγούδι αναδείχθηκε στον κατεξοχήν άξονα της καλλιτεχνικής της έκφρασης και ταυτότητας της. Με ουσιαστική τριβή σε μαγαζιά και μουσικά στέκια της Αθήνας, όπου αναμετρήθηκε με το αυθεντικό λαϊκό και ρεμπέτικο ρεπερτόριο, απέκτησε μια άμεση και ζεστή επαφή με το κοινό.

Παράλληλα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.