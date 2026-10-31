Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Μια μεσήλικας μοναχική ιχθυοπώλισσα (Olivia Colman) αναθέτει σε έναν ταλαντούχο καλαθοπλέχτη (Peter Dinklage) να της φτιάξει… έναν άνδρα (Alexander Skarsgård), με τον οποίον παντρεύεται.

Οι Alex Huston Fischer και Eleanor Wilson γράφουν και σκηνοθετούν το «Φτιαγμένος για Εκείνη» (“Wicker”), έργο βασισμένο στο διήγημα “The Wicker Husband” της Ursula Wills. Επιλέγοντας να αφηγηθούν αυτό το αλλόκοτο παραμύθι, οι δημιουργοί της ταινίας έχουν πετύχει μια παράξενη ισορροπία ανάμεσα στο φανταστικό στοιχείο και το κοινωνιολογικό σχόλιο, καθώς η ιστορία τους εκτυλίσσεται σε ένα χωρίο όπου όλοι οι άνδρες αποκαλούνται με το επάγγελμά τους και οι γυναίκες, οι οποίες υπάρχουν μόνο σαν να είναι κτήμα τους, με την ιδιότητα του πατέρα ή του συζύγου τους. Ονόματα δεν ακούγονται, οι ταυτότητες όλων ετεροπροσδιορίζονται και το μυστήριο του γάμου ολοκληρώνεται όταν ο γαμπρός περάσει –κυριολεκτικά– κολάρο στο λαιμό της νύφης. Μέσα σε ιδιόρρυθμες παραδόσεις, τις οποίες όλοι θεωρούν φυσιολογικές, και ένα χωριό που σχολιάζει τα πάντα, η προσωπικότητα της ανεξάρτητης, ολίγον θρασείας και αυθόρμητης ιχθυοπώλισσας είναι αυτή που ταράζει τα νερά. Η πάντοτε αποτελεσματική Colman μας χαρίζει ακόμη μια αξιομνημόνευτη ερμηνεία, στον ρόλο μιας γυναίκας που κάνει τη διαφορά, ωστόσο, δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε και, κυρίως, από τις ανασφάλειες του ίδιου της του εαυτού. Στο πλευρό της, ο Skarsgård καταφέρνει να παραμείνει ανθρώπινος δίχως να χαθεί μέσα στην αρματωσιά του εντυπωσιακού κοστουμιού του ρόλου του ή στην παραδοξότητα του να υποδύεται έναν άνδρα κατασκευασμένο από ψάθα.

Με χιούμορ, αρκετή σκοτεινιά, έντονο το στοιχείο της φαντασίας και προφανή σχολιασμό πάνω στη διαφορετικότητα, την αξία της αποδοχής και τη σύσταση μιας μικρής κοινωνίας που πάσχει από έλλειψη αγάπης, αυτή η ρομαντική κινηματογραφική ιστορία δεν καταφέρνει να αποφύγει εντελώς τις ευκολίες και τα κλισέ. Όμως θεωρώ ότι η αφήγησή της μπορεί να κερδίσει τον θεατή, όχι μόνο χάρη στις ωραίες ερμηνείες και την φροντισμένη ατμόσφαιρα εποχής, αλλά κυρίως διότι κάνει τον καθέναν από εμάς να αναρωτηθεί από τι υλικό είμαστε πραγματικά φτιαγμένοι.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Spentzos Film, από την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου.

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