Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ένας επιτυχημένος αρχιτέκτονας, ο Theo (Benedict Cumberbatch) και μια άσημη σεφ, η Ivy (Olivia Colman), γνωρίζονται τυχαία στο εστιατόριο που εργάζεται εκείνη και ερωτεύονται κεραυνοβόλα. Δέκα χρόνια μετά, τους συναντάμε παντρεμένους με δύο παιδιά, να έχουν μετακομίσει στην Καλιφόρνια. Μέσα σε ένα βράδυ, οι ζωές τους θα αλλάξουν απότομα τροπή…

Ο Jay Roach σκηνοθετεί το «Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ» (“The Roses”), ένα ιδιαίτερα ευφυές έργο το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Warren Adler. Το πανέξυπνο σενάριο του Tony McNamara, χαρακτηρίζεται από βρετανικό χιούμορ και κοφτερούς διαλόγους, οι οποίοι είναι αληθινά αστείοι, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν τη δραματικότητα, όπου χρειάζεται. Το κείμενο κυριολεκτικά απογειώνεται χάρη στις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών, οι οποίοι είναι τόσο Άγγλοι και με τέτοια θαυμάσια χημεία, που το να τους βλέπεις και μόνο είναι απολαυστικό.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ταινίας είναι ότι, ενώ είναι αληθινά διασκεδαστική, κρύβει στην καρδιά της μια βαθειά τραγικότητα. Αποτελεί δε σπουδή πάνω στις λεπτές ισορροπίες που κρατούν μαζί ή χωρίζουν δύο ανθρώπους, καθώς και στους στερεοτυπικούς ρόλους που αποδίδουμε συνήθως σε άνδρες και γυναίκες. Ο Theo και η Ivy αγαπιούνται πραγματικά και καταβάλλουν ειλικρινή προσπάθεια να στηρίξουν τη σχέση και την οικογένειά τους. Όταν, όμως, τα επαγγελματικά τους δεδομένα αλλάξουν, αλλάζει και το ποιος θεωρείται πια ο επιτυχημένος, καθώς αυτή που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι είναι πλέον η Ivy, η οποία ανακαλύπτει ότι έχει κι αυτή φιλοδοξίες. Μπορούν, λοιπόν, δύο άνθρωποι να διαχειριστούν τα δεδομένα όταν αυτά αλλάζουν ριζικά; Είναι σε θέση να συμβιβαστούν με τους νέους τους ρόλους; Και, πάνω απ’ όλα, μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι αυτές που τελικά καθορίζουν την πορεία κάθε σχέσης.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

