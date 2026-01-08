Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ένας Πατέρας (Benedict Cumberbatch, σε σπουδαία ερμηνεία) χάνει ξαφνικά τη σύζυγό του και απομένει μόνος με τους δυο μικρούς γιους τους. Καθώς η θλίψη τον κυριεύει όλο και περισσότερο, ένα παράξενο πλάσμα εισβάλει στο μυαλό του…

Ο Dylan Southern γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί το «Ένα Πράγμα με Φτερά» (“The Thing With Feathers”), το οποίο βασίζεται στο επιτυχημένο πεζογράφημα του Max Porter «Η Θλίψη είναι ένα Πράγμα με Φτερά», που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλις. Επιλέγοντας «κλειστό» φορμά εικόνας με αναλογία 3 προς 4 αντί της συνηθισμένης ευρείας οθόνης, ο Southern μάς αναγκάζει να εστιαστούμε ακόμη περισσότερο σε όσα βλέπουμε, αλλά και στα συναισθήματα των χαρακτήρων, τα οποία εικονογραφούνται με θαυμαστό ρεαλισμό και διεισδυτικότητα. Διόλου τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Πατέρας είναι σχεδιαστής κόμικς κι έτσι αρχίζει να αποτυπώνει και στο χαρτί τη φιγούρα του Κορακιού που επισκέπτεται το σπίτι του. Επιπλέον, το γεγονός ότι αποκαλείται απλά «Πατέρας», αναδεικνύει ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση του και να βιώσει τα όσα περνά.

Επωφελούμενος από την τριπλή οπτική της –ενίοτε σουρεαλιστικής αλλά πάντοτε πλήρους αλήθειας– αφήγησης, καθώς βλέπουμε την ιστορία από την πλευρά του Πατέρα, των Παιδιών αλλά και του Κορακιού, με τη φωνή του David Thewlis, ο δημιουργός δίνει μορφή στα στάδια του πένθους και περιγράφει ανάγλυφα τα όσα βιώνει η οικογένεια. Ακριβώς δε λόγω της Αλήθειας της, δεν είναι αποτρόπαιη παρά κάποιες ιδιαίτερα τρομακτικές στιγμές της. Το έργο αυτό μοιάζει με οπτική ψυχανάλυση και, παρά το «βαρύ» θέμα, προσφέρει κάθαρση και γνήσια συγκίνηση, αφού ξεχειλίζει από ανθρωπιά. Και περισσότερο απ’ όλα, υπογραμμίζει την αξία της αποδοχής, το πόση σημασία έχει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας –ιδίως να μην φοβόμαστε τα αρνητικά– και την απόλυτη κυριαρχία της Αγάπης που ουδέποτε χάνεται και δίνει ουσία στις ζωές των ανθρώπων.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Weirdwave, από την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου.

