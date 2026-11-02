Η Mollie Elizabeth κυκλοφόρησε το People Pleaser, ένα EP έξι τραγουδιών που ντύνει δύσκολα θέματα με την αισθητική ενός παράξενου παραμυθιού. Με θεατρικές ενορχηστρώσεις, παιχνιδιάρικους ρυθμούς και μια αίσθηση ότι κάτι ανησυχητικό κρύβεται κάτω από την επιφάνεια, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός εξετάζει όσα ζητά η κοινωνία από μια νέα γυναίκα — και τι συμβαίνει όταν εκείνη παύει να συμμορφώνεται.

Το EP κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου από την Capitol Records και διαδέχεται το Dirty Blonde του 2025. Για όσους δεν γνωρίζουν ακόμη τη Mollie Elizabeth, είναι μια καλή αφετηρία: τα τραγούδια της έχουν τη γοητεία παλιότερης pop με ολίγον καμπαρέ, αλλά οι ιστορίες τους ανήκουν στο σήμερα.

Οι υποσχέσεις που κρύβουν παγίδες

Το εναρκτήριο «Gimme More!» στρέφεται στην υπόσχεση ότι περισσότερα χρήματα και περισσότερα πράγματα θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Η ίδια εξηγεί πως ήθελε να αποτυπώσει την εμμονή που γεννά αυτός ο ατελείωτος αγώνας, γι’ αυτό γέμισε το τραγούδι με επαναλαμβανόμενες, σχεδόν τελετουργικές φωνές.

Από εκεί, το People Pleaser περνά στο «Run Rabbit». Πίσω από τον ευφάνταστο ήχο του βρίσκεται, όπως έχει πει η δημιουργός του, η εμπειρία του να μεγαλώνεις σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον και να αναρωτιέσαι πώς σε έχουν διαμορφώσει οι τρόποι με τους οποίους προσπάθησες να αντέξεις.

Το «Puppet Show» κοιτά τις απαιτήσεις για την εμφάνιση των γυναικών, ενώ το «Bang Bang» ανεβάζει την ένταση με έναν σχεδόν ξέφρενο, θεατρικό ρυθμό.

Από την ανάγκη να ακουστεί στην απόφαση να μιλήσει

Στο «Petty Crimes», η Mollie Elizabeth επιστρέφει σε μια προσωπική εμπειρία: την αίσθηση ότι, ως έφηβη, οι επαγγελματίες υγείας δεν έπαιρναν στα σοβαρά όσα τους έλεγε. Το τραγούδι μετατρέπει την αγωνία τού να ζητάς βοήθεια χωρίς να σε ακούν σε μια ιστορία με έντονο θεατρικό χαρακτήρα.

Το EP κλείνει με το «Kiss The Ring», αφήνοντας πίσω τη διαρκή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων. Αυτή είναι και η διαδρομή των έξι τραγουδιών: από τις υποσχέσεις που ακούγονται δελεαστικές στην απόφαση να αναρωτηθείς τι θέλεις πραγματικά εσύ. Η Mollie Elizabeth έχει πει πως ελπίζει ο δίσκος να κάνει τους ακροατές της να θέσουν ακριβώς αυτό το ερώτημα στον εαυτό τους.