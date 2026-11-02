Ο Πασχάλης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Στη Ρωγμή».

Με μια πορεία που ξεκίνησε από τους Olympians και συνεχίστηκε σε προσωπικό επίπεδο, ο Πασχάλης επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι που κινείται σε έντεχνο pop ύφος, με μελωδικό χαρακτήρα και ρομαντική διάθεση.

Το «Στη Ρωγμή» μιλά για την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξεφύγουν από τον χρόνο και την καθημερινότητα και να δημιουργήσουν έναν δικό τους κόσμο, όπου μια στιγμή μπορεί να αποκτήσει τη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής.

Τη μουσική υπογράφει ο Πάνος Τερζής, ενώ τους στίχους ο ίδιος ο Πασχάλης Αρβανιτίδης.

Το νέο τραγούδι «Στη Ρωγμή» είναι διαθέσιμο για ακρόαση στις ψηφιακές πλατφόρμες και κυκλοφορεί από τη Heaven Music.