Η Χριστίνα Ξηρόκωστα επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της τραγούδι «Εγώ Θα Είμαι Εδώ», μια pop μπαλάντα που μιλά για την αγάπη που επιμένει, την απουσία που πονά και την ανάγκη να μείνει κανείς πιστός σε όσα νιώθει.
Με καθαρά συναισθηματικό χαρακτήρα, το τραγούδι χτίζεται πάνω στην αναμονή, στη νοσταλγία και στην υπόσχεση της παρουσίας, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν αλλάξει. Η ερμηνεία της Χριστίνας Ξηρόκωστα κινείται σε τρυφερούς τόνους, αναδεικνύοντας την εσωτερικότητα και την ευαισθησία του κομματιού.
Τη μουσική του «Εγώ Θα Είμαι Εδώ» υπογράφει ο Πάνος Τερζής, ενώ τους στίχους η Ευαγγελία Τσακίρογλου. Την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Αντώνης Γούναρης, δίνοντας στο τραγούδι μια ατμοσφαιρική και μελωδική βάση, πάνω στην οποία ξεδιπλώνεται η φωνή της ερμηνεύτριας.
Η Χριστίνα Ξηρόκωστα, που το κοινό γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή και τη νίκη της στο Star Academy, συνεχίζει τη μουσική της διαδρομή με ένα τραγούδι που εστιάζει στο συναίσθημα και στην προσωπική εξομολόγηση.
Το «Εγώ Θα Είμαι Εδώ» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.