Η Χριστίνα Ξηρόκωστα επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της τραγούδι «Εγώ Θα Είμαι Εδώ», μια pop μπαλάντα που μιλά για την αγάπη που επιμένει, την απουσία που πονά και την ανάγκη να μείνει κανείς πιστός σε όσα νιώθει.

Με καθαρά συναισθηματικό χαρακτήρα, το τραγούδι χτίζεται πάνω στην αναμονή, στη νοσταλγία και στην υπόσχεση της παρουσίας, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν αλλάξει. Η ερμηνεία της Χριστίνας Ξηρόκωστα κινείται σε τρυφερούς τόνους, αναδεικνύοντας την εσωτερικότητα και την ευαισθησία του κομματιού.

Τη μουσική του «Εγώ Θα Είμαι Εδώ» υπογράφει ο Πάνος Τερζής, ενώ τους στίχους η Ευαγγελία Τσακίρογλου. Την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Αντώνης Γούναρης, δίνοντας στο τραγούδι μια ατμοσφαιρική και μελωδική βάση, πάνω στην οποία ξεδιπλώνεται η φωνή της ερμηνεύτριας.

Η Χριστίνα Ξηρόκωστα, που το κοινό γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή και τη νίκη της στο Star Academy, συνεχίζει τη μουσική της διαδρομή με ένα τραγούδι που εστιάζει στο συναίσθημα και στην προσωπική εξομολόγηση.

Το «Εγώ Θα Είμαι Εδώ» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ακούω βήματά σου,

Μυρίζω τ’ άρωμά σου, μα εσύ πουθενά,

Τα μάτια σου ψάχνω,

Ελπίδες μου φτιάχνω, μα εσύ μακριά.

Ζωή μου και φως μου, το χάδι σου δωσ’ μου,

Τα χέρια μου χίλια φιλιά,

Χαράζεις τη μέρα, πετάς στον αέρα,

Και διώχνεις την θλίψη ξανά.

Σε χάνω, σε βρίσκω και ζω ένα ρίσκο,

Θα έρθεις σε ‘μένα ή ήτανε ψέμα τα λόγια,

Που μου ‘πες κρυφά, σ’ ένα τραγούδι επάνω,

Τα λογικά μου χάνω, μου λείπεις, μου λείπεις τρελά.

Μα σ’ αγαπώ πολύ, πιο πέρα απ’ τη ζωή,

Κι ας καίνε το κορμί οι απουσίες σου,

Εγώ θα είμαι εδώ και θα παρακαλώ,

Τις παρουσίες σου.

Ανείπωτα λόγια, του χρόνου σεντόνια,

Μικρές ιστορίες που έκρινα, καρδιά μου,

Και πάλι της ζήλιας σημάδι, εγώ που σ’ ανέκρινα,

Μα αγάπη μου όλα να ξέρεις, για σένα, θα τα ενέκρινα.