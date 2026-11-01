Τέσσερα χρόνια μετά το L’Emprise, η Mylène Farmer κυκλοφορεί το Égrégore, ένα άλμπουμ 13 τραγουδιών όπου οι ηλεκτρονικοί ρυθμοί συναντούν τις μπαλάντες, ενώ οι στίχοι επιστρέφουν ξανά και ξανά στον χρόνο, στον κόσμο γύρω της και στη σχέση της με το κοινό. Στον δίσκο συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τους DJ Lewis, DJ Snake και Moby.

Ένας τίτλος για όσα δημιουργούνται μαζί

Η λέξη «égrégore» περιγράφει μια συλλογική ενέργεια που γεννιέται όταν άνθρωποι μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα. Η Farmer τη συνδέει με εκείνο που συμβαίνει ανάμεσα στην ίδια και στους θεατές των συναυλιών της: μια εμπειρία που συνεχίζει να υπάρχει στη μνήμη τους όταν η βραδιά έχει τελειώσει.

Αυτή η ιδέα αποκτά ιδιαίτερο βάρος στο τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, το «Plus d’écho». Η προβολή που συνόδευσε τον δίσκο στα σινεμά το έντυσε με εικόνες από παλιότερες συναυλίες, φέρνοντας στο ίδιο πλάνο την τραγουδίστρια και το πλήθος. Το κλείσιμο του Égrégore επιστρέφει έτσι στο πρόσωπο προς το οποίο μοιάζει να απευθύνεται ο τίτλος του: το κοινό της.

Τρεις συνεργασίες, διαφορετικές κατευθύνσεις

Ο DJ Lewis συμμετέχει στη σύνθεση οκτώ από τα δεκατρία τραγούδια. Τα δύο πρώτα, «C’est à qui le tour» και «Des lols et des quoi», είχαν ήδη συστήσει την πιο άμεση πλευρά του δίσκου, με την ηλεκτρονική παραγωγή να συνοδεύει στίχους για την αυτολογοκρισία και τη γλώσσα. Η μουσική του βρίσκεται επίσης στο ομώνυμο «Égrégore», στο «Reste la lumière» και σε άλλα κομμάτια του άλμπουμ.

Η παρουσία του DJ Snake μοιράζεται ανάμεσα σε δύο τραγούδια με διαφορετικό χαρακτήρα. Το «Combien pour la nuit» στρέφεται προς τον χορό, ενώ το «Sans amarres» είναι μπαλάντα. Πρόκειται για μια πλευρά της συνεργασίας τους που δεν είχε φανεί από το single και δίνει στον ολοκληρωμένο δίσκο μεγαλύτερο εύρος.

Ο Moby υπογράφει τη μουσική των «Recréer un jour» και «Plus d’écho». Στο πρώτο, η Farmer μιλά για την ανάγκη να ξαναφανταστεί κανείς έναν κόσμο που την απογοητεύει. Με το δεύτερο, η διαδρομή γίνεται πιο προσωπική και οδηγεί στο φινάλε που συνδέεται με την κεντρική ιδέα του άλμπουμ.

Από την προακρόαση στο σινεμά στην κυκλοφορία

Το Égrégore παρουσιάστηκε ολόκληρο σε κινηματογραφική προακρόαση στις 27 Οκτωβρίου, τρεις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του. Πέντε τραγούδια απέκτησαν ξεχωριστές κινηματογραφικές εικόνες, ενώ τα υπόλοιπα παρουσιάστηκαν με οπτικές συνθέσεις που ακολουθούσαν τους στίχους. Ήταν ένας τρόπος να δοθεί πρώτα στο κοινό η εμπειρία του πλήρους έργου και έπειτα να φτάσει ο δίσκος στις πλατφόρμες και στα καταστήματα.

Το Égrégore δεν εξαντλείται στα τραγούδια που προηγήθηκαν ως singles. Η αντίθεση ανάμεσα στον χορό και στη μελαγχολία, οι διαφορετικοί συνεργάτες και, κυρίως, η επιστροφή στη συλλογική εμπειρία των συναυλιών είναι τα στοιχεία που γίνονται σαφή όταν τα 13 κομμάτια παρουσιαστούν ως ένα άλμπουμ.