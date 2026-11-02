Οι Nickelback κυκλοφόρησαν στις 30 Οκτωβρίου το «Everything Under the Sun», το ενδέκατο studio album τους και πρώτο μετά το «Get Rollin’» του 2022. Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια και περνά από τις δυνατές κιθάρες στις μπαλάντες, αλλά και σε κατευθύνσεις που το συγκρότημα δοκιμάζει πιο σπάνια.

Το «Rattle the Cage» ανοίγει το album με τη συμμετοχή του John 5 και δίνει αμέσως χώρο στη σκληρότερη πλευρά των Nickelback. Στο «Chasin’ Famous» οι κιθάρες παραμένουν στο προσκήνιο, ενώ το «Last Night Was Fun» φέρνει έναν πιο ανάλαφρο τόνο. Δεν είναι, όμως, αυτή ολόκληρη η εικόνα του δίσκου.

Από την ένταση στις πιο προσωπικές ιστορίες

Το «Leave Me Behind» μιλά για την απόφαση να σταθείς δίπλα σε έναν άνθρωπο στις δυσκολότερες στιγμές του. Στο «Make Me Love You», το συγκρότημα στρέφεται στην αβεβαιότητα μιας νέας σχέσης: στην επιθυμία να ανοιχτείς και στον φόβο που τη συνοδεύει. Το τραγούδι είχε ήδη παρουσιαστεί ως single πριν από την κυκλοφορία του album, τώρα όμως βρίσκει τη θέση του ανάμεσα στις διαφορετικές διαθέσεις του.

Το «If I Don’t Go» προχωρά σε πιο σκοτεινό έδαφος, με μια ιστορία για την ανάγκη να αφήσει κανείς πίσω του έναν γνώριμο αλλά καταστροφικό τρόπο ζωής. Απέναντί του, το «Simple Song» και το «Lift Somebody Up» στρέφονται προς τη σύνδεση και την αλληλοστήριξη. Στο δεύτερο συμμετέχουν ο Sammy Hagar, ο Brent Smith των Shinedown, οι κιθαρίστες Joe Bonamassa και Zach Myers, καθώς και οι ντράμερ Tommy Lee και Charlie Benante.

Ένας δίσκος που δοκιμάζει διαφορετικούς δρόμους

Ανάμεσα στις λιγότερο αναμενόμενες στιγμές βρίσκεται το «Technicolor Steamboat», με εισαγωγή από τον ηθοποιό Ryan Reynolds και ψυχεδελικές αναφορές στον ήχο του.

Το «Bottled Dreams» και το «I Already Know» προσθέτουν ακόμη δύο διαφορετικές στάσεις στη διαδρομή του album, πριν το «Last Night Was Fun» κλείσει τον κύκλο του.

Ο Chad Kroeger έχει περιγράψει το «Everything Under the Sun» ως έναν δίσκο που χωρά κάθε πλευρά των Nickelback: τραγούδια με την ένταση που τους καθιέρωσε, άλλα που παίρνουν δημιουργικά ρίσκα και άλλα που τους θυμίζουν γιατί εξακολουθούν να γράφουν μουσική μαζί. Αυτή η εναλλαγή είναι και το βασικό γνώρισμα της νέας κυκλοφορίας. Οι Nickelback κρατούν τον αναγνωρίσιμο ήχο τους, αφήνοντας παράλληλα χώρο για ιστορίες και ενορχηστρώσεις που τον μετακινούν.

Τα τραγούδια του «Everything Under the Sun»

Rattle the Cage (feat. John 5) Bones for the Crows I Already Know Leave Me Behind If I Don’t Go Make Me Love You Chasin’ Famous Simple Song Technicolor Steamboat Lift Somebody Up Bottled Dreams Last Night Was Fun