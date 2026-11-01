Την 1η Νοεμβρίου 1987, οι θεατές που πήγαν στο Hoosier Dome της Ινδιανάπολης για να ακούσουν τους U2 βρέθηκαν μπροστά σε μια παράξενη προσθήκη στο πρόγραμμα: τέσσερις μουσικούς με περούκες, γυαλιά ηλίου και καουμπόικα ρούχα, που εμφανίστηκαν ως Dalton Brothers και άρχισαν να παίζουν κάντρι!

Πίσω από τις μεταμφιέσεις βρίσκονταν …οι ίδιοι οι U2! Λίγο πριν παρουσιάσουν το κανονικό τους πρόγραμμα, είχαν αποφασίσει να παίξουν τον ρόλο του συγκροτήματος που θα …προθέρμαινε το κοινό!

Μια καθυστέρηση έφερε τους… Ντάλτον

Η συναυλία αποτελούσε σταθμό της περιοδείας του The Joshua Tree. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι BoDeans και οι Los Lobos, όμως μια καθυστέρηση στην πτήση των δεύτερων δημιούργησε κενό ανάμεσα στις εμφανίσεις.

Οι U2 βγήκαν στη σκηνή με διαφορετική ταυτότητα. Το όνομα Dalton Brothers παρέπεμπε στους διάσημους παράνομους της Άγριας Δύσης, ενώ η εμφάνισή τους συμπλήρωνε το αστείο: καπέλα, περούκες και ρούχα που τους έκαναν να μοιάζουν με ένα αλλόκοτο κάντρι συγκρότημα.

Η μεταμόρφωση περιλάμβανε και καινούργια ονόματα. Ο Bono έγινε Alton Dalton, ο The Edge Luke Dalton, ο Larry Mullen Jr. Duke Dalton και ο Adam Clayton ανέλαβε τον ρόλο της Betty Dalton.

Δύο τραγούδια πριν επιστρέψουν ως U2

Το σύντομο πρόγραμμα των Dalton Brothers περιλάμβανε το «Lucille», μια σύνθεση των U2, και το «Lost Highway», το τραγούδι του Leon Payne που έγινε γνωστό μέσα από την ερμηνεία του Hank Williams. Στο δεύτερο, τα βασικά φωνητικά ανέλαβε ο Edge.

Η εμφάνιση κράτησε μόλις για δύο τραγούδια. Αργότερα, οι τέσσερις επέστρεψαν με τη γνώριμη μορφή τους και έπαιξαν το κανονικό πρόγραμμα των U2, με τραγούδια όπως τα «Where the Streets Have No Name», «Sunday Bloody Sunday» και «With or Without You».

Το αστείο, όμως, είχε και συνέχεια. Στο encore ακούστηκε ξανά το «Lucille». Αυτή η επανάληψη βοήθησε πολλούς από τους θεατές να συνδέσουν τους υποτιθέμενους κάντρι μουσικούς με το συγκρότημα που είχαν έρθει να δουν.

Είχαν ήδη ακούσει τους U2 πριν εμφανιστούν οι …U2!

Οι καουμπόηδες ξαναβγήκαν στη σκηνή

Στις 18 Νοεμβρίου 1987, οι Dalton Brothers εμφανίστηκαν και στο Los Angeles Memorial Coliseum, ανάμεσα στα συγκροτήματα που άνοιγαν τη συναυλία. Αυτή τη φορά, η μεταμφίεση καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο Bono παρουσίασε τη μουσική τους με τη φράση: «Παίζουμε δύο είδη μουσικής: κάντρι και γουέστερν». Ακολούθησαν πάλι τα «Lucille» και «Lost Highway», με τους τέσσερις να διατηρούν τους ρόλους τους.

Αυτή είναι και η εμφάνιση από την οποία προέρχεται το διαθέσιμο βίντεο που δείχνει τους U2 ως Dalton Brothers. Το υλικό συμπεριλήφθηκε αργότερα ως κρυφό πρόσθετο στο DVD της επετειακής έκδοσης του The Joshua Tree για τα είκοσι χρόνια του άλμπουμ.

Έτσι, η σύντομη ζωή του παράξενου κάντρι συγκροτήματος απέκτησε και θέση στην επίσημη δισκογραφική ιστορία των U2!