Ο Ian Gillan, η εμβληματική φωνή των Deep Purple, νοσηλεύεται έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό, όπως ανακοίνωσε επίσημα το βρετανικό συγκρότημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τη φύση του προβλήματος ή για την κατάσταση της υγείας του 81χρονου τραγουδιστή.

Η εξέλιξη ανάγκασε τους Deep Purple να αναβάλουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους στη Λειψία, στις 31 Οκτωβρίου, και στο Αμβούργο, την 1η Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας για το άλμπουμ «SPLAT!».

Σε ανακοίνωσή τους, οι Deep Purple εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την ακύρωση των δύο εμφανίσεων και ανέφεραν ότι η ομάδα τους αναζητά νέες ημερομηνίες. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα παραμείνουν σε ισχύ για τις συναυλίες που θα επαναπρογραμματιστούν.

Τι ισχύει για τις επόμενες συναυλίες

Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση των Deep Purple βρίσκεται στο Ντόρτμουντ στις 3 Νοεμβρίου και ακολουθεί συναυλία στο Βερολίνο μία ημέρα αργότερα. Προς το παρόν, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες εξακολουθούν να εμφανίζονται κανονικά στο επίσημο πρόγραμμα του συγκροτήματος.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, πότε ο Ian Gillan θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη σκηνή. Οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με τη σοβαρότητα του περιστατικού ή τη συνέχεια της περιοδείας θα ήταν πρόωρο, καθώς η ανακοίνωση των Deep Purple περιορίζεται στη νοσηλεία του τραγουδιστή και δεν παρέχει άλλες ιατρικές πληροφορίες.

Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ για τον Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί συναυλίες στη Λατινική Αμερική.

Λίγες εβδομάδες μετά τη συναυλία της Αθήνας

Η είδηση της νοσηλείας του Ian Gillan έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την εμφάνιση των Deep Purple στο Telekom Center Athens, στις 13 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα είχε παρουσιάσει στην Αθήνα ένα πρόγραμμα που συνδύαζε τραγούδια από το νέο άλμπουμ «SPLAT!» με κλασικές στιγμές της διαδρομής του. Μαζί με τον Gillan βρίσκονταν στη σκηνή ο Roger Glover, ο Ian Paice, ο Don Airey και ο Simon McBride, ενώ τη συναυλία είχαν ανοίξει οι Βρετανοί Jayler.

Το «SPLAT!», το 24ο στούντιο άλμπουμ των Deep Purple, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2026, με παραγωγό τον Bob Ezrin. Η περιοδεία που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα απαιτητικό συναυλιακό πρόγραμμα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά τη δημιουργία του.

Η φωνή μιας ιστορικής περιόδου των Deep Purple

Ο Ian Gillan εντάχθηκε στους Deep Purple το 1969 και η παρουσία του συνδέθηκε με ορισμένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της ιστορίας τους, όπως τα «Deep Purple in Rock», «Fireball» και «Machine Head».

Η φωνή του σημάδεψε τραγούδια όπως τα «Child in Time», «Highway Star» και «Smoke on the Water», συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του σκληρού rock ήχου της δεκαετίας του ’70. Μετά την πρώτη αποχώρησή του το 1973, επέστρεψε το 1984 για το «Perfect Strangers» και, έπειτα από μία ακόμη περίοδο εκτός συγκροτήματος, βρίσκεται σταθερά στη σύνθεσή του από το 1992.

Οι Deep Purple δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Μέχρι τότε, το μόνο επίσημα επιβεβαιωμένο στοιχείο παραμένει ότι ο Ian Gillan νοσηλεύεται και ότι οι δύο γερμανικές συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε νέες ημερομηνίες.