Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Αθήνα για μία μεγάλη συναυλία, στο Telekom Center Athens.

Τρία χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο Rockwave Festival 2023, στο Terra Vibe της Μαλακάσας, το βρετανικό συγκρότημα έρχεται ξανά μπροστά στο ελληνικό κοινό, αυτή τη φορά έχοντας μόλις ανοίξει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρά δισκογραφική του διαδρομή.

Οι Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey και Simon McBride αναμένεται να συνδυάσουν στη σκηνή μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ιστορίας τους, από το «Smoke on the Water» και το «Highway Star» μέχρι το «Black Night», με υλικό από το νέο τους άλμπουμ, «SPLAT!».

Το «SPLAT!» και η δημιουργική αναγέννηση των Deep Purple

Το «SPLAT!», που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου 2026 από την earMUSIC, είναι το 24ο στούντιο άλμπουμ των Deep Purple και διαδέχεται το «=1» του 2024.

Η μπάντα συνεργάστηκε για ακόμη μία φορά με τον Bob Ezrin, τον παραγωγό που βρίσκεται πίσω από όλες τις στούντιο κυκλοφορίες της από το «Now What?!» του 2013 και μετά. Η ηχογράφηση έγινε με τους μουσικούς να παίζουν μαζί στο στούντιο, ακολουθώντας τη συλλογική μέθοδο με την οποία δημιουργήθηκαν πολλά από τα κλασικά έργα των Deep Purple.

Το συγκρότημα χαρακτηρίζει το «SPLAT!» ως το πιο βαρύ άλμπουμ του εδώ και πολλά χρόνια. Ο Ian Gillan, μάλιστα, έχει συνδέσει τη δυναμική του νέου υλικού με εκείνη της κλασικής περιόδου 1969–1973, όταν γεννήθηκαν τραγούδια όπως τα «Highway Star», «Lazy» και «Smoke on the Water».

Στην καρδιά του δίσκου βρίσκεται μία ιδέα του Gillan γύρω από το τέλος της ανθρωπότητας. Όχι ως μία συνηθισμένη αποκαλυπτική καταστροφή, αλλά ως μετάβαση και μεταμόρφωση πέρα από τη φυσική ύπαρξη. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Arrogant Boy», «Diablo» και «Guilt Trippin’», τα οποία προηγήθηκαν ως singles.

Είναι επίσης το δεύτερο άλμπουμ των Deep Purple με τον Simon McBride στην κιθάρα. Ο Βορειοϊρλανδός μουσικός εντάχθηκε μόνιμα στο συγκρότημα το 2022, μετά την αποχώρηση του Steve Morse, και έχει συμβάλει καθοριστικά στον πιο βαρύ και άμεσο ήχο της σημερινής σύνθεσης.

Η ιστορική επιστροφή του Ritchie Blackmore

Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ, οι Deep Purple έζησαν μία στιγμή που για πολλά χρόνια έμοιαζε αδύνατη.

Στις 12 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Jones Beach της Νέας Υόρκης, ο Ritchie Blackmore ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί τους για πρώτη φορά μετά το 1993. Ο συνιδρυτής και εμβληματικός κιθαρίστας του συγκροτήματος συμμετείχε στο encore, παίζοντας -τι άλλο;- το «Smoke on the Water» δίπλα στον σημερινό κιθαρίστα Simon McBride.

Η ιδέα προήλθε από τον ίδιο τον Blackmore, ο οποίος επικοινώνησε με τον Ian Gillan και πρότεινε να εμφανιστεί για ένα τραγούδι. Έτσι, τα τέσσερα εν ζωή μέλη της θρυλικής Mark II σύνθεσης -Blackmore, Gillan, Glover και Paice- βρέθηκαν ξανά μαζί στη σκηνή, με τα σημερινά μέλη των Deep Purple.

Ο Blackmore περιέγραψε αργότερα τη συνάντηση ως ιδιαίτερα συγκινητική, τονίζοντας ότι μεγαλύτερη σημασία είχε για εκείνον το γεγονός ότι ξαναείδε παλιούς φίλους παρά η ίδια η εκτέλεση του τραγουδιού. Ο Gillan, από την πλευρά του, τον παρουσίασε στο κοινό ως έναν από τους ιδρυτές και τους μεγάλους θρύλους του συγκροτήματος.

Η εμφάνιση του Blackmore ήταν μία έκτακτη, μεμονωμένη επανένωση και να σημειώσουμε πως δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή του στη συναυλία της Αθήνας.

Από το «Child in Time» στο «Stranger Things»

Η μουσική των Deep Purple εξακολουθεί παράλληλα να βρίσκει τον δρόμο της προς νεότερες γενιές ακροατών.

Το καλοκαίρι του 2025, μία δραματικά επεξεργασμένη εκδοχή του «Child in Time» χρησιμοποιήθηκε στο trailer της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things». Ένα τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1970, στο άλμπουμ «Deep Purple in Rock», βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο μιας από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων χρόνων.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την ίδρυσή τους, οι Deep Purple δεν περιορίζονται στην ανακύκλωση του παρελθόντος τους. Συνεχίζουν να ηχογραφούν, να περιοδεύουν και να δημιουργούν καινούργιο υλικό, διατηρώντας παράλληλα ζωντανό έναν κατάλογο τραγουδιών που επηρέασε καθοριστικά τη hard rock και το heavy metal.

Special guests οι Jayler

Τη συναυλία της Αθήνας θα ανοίξουν οι Jayler, ένα νεαρό τετραμελές συγκρότημα από τα West Midlands της Αγγλίας.

Οι James Bartholomew, Tyler Arrowsmith, Ricky Hodgkiss και Ed Evans συνδυάζουν το κλασικό βρετανικό rock των δεκαετιών του ’60 και του ’70 με έναν σύγχρονο, πιο νεανικό ήχο. Μέσα στο 2026 κυκλοφόρησαν και το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, «Voices Unheard», από τη Silver Lining Music.

Η συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή περιοδεία των Deep Purple αποτελεί το σημαντικότερο μέχρι σήμερα βήμα στη σύντομη πορεία τους.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00

Ώρα έναρξης: 20:00

Telekom Center Athens, ΟΑΚΑ

Εισιτήρια: από 49 ευρώ

Προπώληση: more.com