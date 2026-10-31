Το έργο «Πάρκαρε στην αυλή του Χάρβαρντ» του Ίσραελ Χόροβιτς ανεβαίνει στη Θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου, με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Αντωνίου και τη Νατάσα Ασίκη, σε μια ιστορία για την ενοχή, τη μοναξιά, τη συγχώρεση και τη δύσκολη συμφιλίωση με το παρελθόν.

Ο Τζέικομπ Μπράκις είναι ένας ηλικιωμένος, συνταξιούχος καθηγητής αγγλικής φιλολογίας και μουσικής, απόφοιτος του Χάρβαρντ. Αυστηρός, δύστροπος και υπερόπτης, αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα υγείας και αναζητά μια γυναίκα που θα μείνει μαζί του ως οικονόμος.

Στην αγγελία απαντά η Καθλίν, μια χήρα που χρειάζεται δουλειά, αλλά κουβαλά μια παλιά πικρία απέναντι στον Τζέικομπ. Η συμβίωσή τους αρχίζει με ένταση και καχυποψία. Σταδιακά, όμως, οι δύο άνθρωποι αρχίζουν να γνωρίζονται πραγματικά και να έρχονται αντιμέτωποι με όσα έχουν μείνει άλυτα ανάμεσά τους.

Το έργο ακολουθεί τη διαδρομή τους από την πίκρα προς την κατανόηση, φωτίζοντας τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι πράξεις μας στους άλλους, αλλά και την ανάγκη για μια δεύτερη ευκαιρία.

Μετάφραση: Ζάνα Αρμάου

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης

Φωτισμοί: Λάμπρος Παπούλιας

Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Παρασκευή και Σάββατο 21:00, Κυριακή 20:00

Θεατρική Σκηνή Αντώνη Αντωνίου

Νάξου 84, Πλατεία Κολιάτσου

Τηλέφωνο: 210 2236890

Εισιτήρια: Παρασκευή 12€, Σάββατο και Κυριακή 17€

Early bird: 12€ για αγορές μέσα στον Οκτώβριο

Ηλεκτρονική προπώληση: TicketServices