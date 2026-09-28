Ο «Αμερικάνικος Βούβαλος» του David Mamet επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με τους Γιώργο Νινιό, Αντώνη Κρόμπα και Σταύρο Τσουμάνη. Η παράσταση επανέρχεται με τον ίδιο βασικό θίασο και συνεχίζει να φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου, μέσα από μια ιστορία όπου το κέρδος, η καχυποψία και η ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση συγκρούονται διαρκώς.

Μια αποτυχημένη ληστεία που ξεγυμνώνει τις σχέσεις

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα παλιατζίδικο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης τη δεκαετία του ’70. Ο Ντον, ιδιοκτήτης του καταστήματος, πιστεύει ότι εξαπατήθηκε όταν πούλησε ένα σπάνιο συλλεκτικό νόμισμα —τον «Αμερικάνικο Βούβαλο»— σε πολύ χαμηλή τιμή. Μαζί με τον νεαρό Μπομπ και τον οξύθυμο Τιτς καταστρώνει ένα σχέδιο για να διαρρήξουν το σπίτι του συλλέκτη και να πάρουν πίσω το νόμισμα.

Το σχέδιο, όμως, δεν θα προχωρήσει ποτέ όπως το φαντάζονται. Καθώς οι τρεις άντρες κινούνται ανάμεσα στην απληστία, τον φόβο και την καχυποψία, οι σχέσεις τους φθείρονται και η ανάγκη για γρήγορο κέρδος φέρνει στην επιφάνεια τις πιο εύθραυστες πλευρές τους. Ο Mamet χρησιμοποιεί τη φαινομενικά απλή ιστορία μιας ληστείας για να μιλήσει για την αποτυχία του αμερικανικού ονείρου, τη μοναξιά και την αδυναμία επικοινωνίας.

Η ματιά του Γιάννη Μπέζου

Στη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιάννη Μπέζου, το παλιατζίδικο γίνεται ένας κλειστός χώρος σύγκρουσης, όπου η φιλία, η επιθυμία, η προδοσία και η ανάγκη για εμπιστοσύνη συνυπάρχουν. Η φλυαρία και η θορυβώδης συμπεριφορά των ηρώων καλύπτουν μια βαθύτερη ακινησία, ενώ πίσω από τον κυνισμό παραμένει μια κρυμμένη ευαισθησία που αποκαλύπτεται σταδιακά.

Στον κεντρικό ρόλο, ο Γιώργος Νινιός συναντά έναν χαρακτήρα σκληρό και ευάλωτο ταυτόχρονα, ενώ οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συμπληρώνουν το τρίγωνο των σχέσεων και των συγκρούσεων που κινεί ολόκληρο το έργο.

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνικά – κοστούμια: Νατάσσα Παπαστεργίου

Φωτιστικός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Διεύθυνση παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Θέατρο Σημείο:

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Τιμές εισιτηρίων: 18 και 20 ευρώ

Προπώληση: more.com