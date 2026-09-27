Η Anouk παρουσιάζει το «Ta peau», το πρώτο προσωπικό της single. Η νεαρή τραγουδίστρια από το Βέλγιο έγινε γνωστή στο γαλλόφωνο κοινό μέσα από το Star Academy και, μετά την περιοδεία της εκπομπής, κάνει το πρώτο βήμα με ένα τραγούδι που φέρει τη δική της υπογραφή.

Από τις διασκευές στο δικό της τραγούδι

Στο «Ta peau», που σημαίνει «Το δέρμα σου», η Anouk κινείται σε ποπ ύφος και τραγουδά για μια σχέση όπου η έλξη συνυπάρχει με την ευαλωτότητα και τις αντιφάσεις. Η κυκλοφορία σηματοδοτεί τη μετάβασή της από τις ερμηνείες τραγουδιών άλλων δημιουργών στην παρουσίαση του δικού της υλικού.

Το single συνοδεύεται από το πρώτο της επίσημο video clip, στο οποίο εμφανίζεται μόνη της. Έτσι, μαζί με το τραγούδι, παρουσιάζει και την πρώτη εικόνα του προσωπικού της μουσικού κόσμου.

Οι δημιουργοί του «Ta peau»

Η Anouk συμμετέχει στη δημιουργία του τραγουδιού μαζί με την Adé, πρώην μέλος των Thérapie Taxi, και τους Romain Descampe και Egil Franzén από το βελγικό συγκρότημα Puggy. Οι δύο τελευταίοι ανέλαβαν και την παραγωγή.

Για τη νεαρή καλλιτέχνιδα, το «Ta peau» είναι η αρχή της προσωπικής της δισκογραφίας, έπειτα από την τηλεοπτική προβολή και τις ζωντανές εμφανίσεις που τη σύστησαν σε ένα ευρύτερο κοινό.