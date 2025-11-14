Ο Απόστολος Ρίζος εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο συναυλιών και εμφανίσεων, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του album με τίτλο «Ασκήσεις Τρυφερότητας».

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου κάνει την αρχή από το ιστορικό Κύτταρο Live Stage, με μια μουσική παράσταση που παντρεύει το δυναμικό υλικό του δίσκου με αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφίας του, αλλά και επιλεγμένες διασκευές από δημιουργούς που τον έχουν εμπνεύσει στην καλλιτεχνική του πορεία.

Σε αυτή τη νέα μουσική διαδρομή, ο αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, πλαισιώνεται από μια μπάντα σχηματισμένη ειδικά για να αναδείξει τον ήχο και τις ενορχηστρώσεις του νέου υλικού, αλλά και να επανασυστήσει με νέο βλέμμα παλαιότερα τραγούδια του.

Στο νέο album, κάθε τραγούδι είναι μια ‘άσκηση’ να δυναμώσει η εσωτερική μας φωνή. Μια πρόκληση να ξαναμάθουμε τη γλώσσα της καρδιάς, μια υπενθύμιση για όσα μένουν ανείπωτα, αλλά χωρούν τελικά σε ένα βλέμμα, μια κίνηση, σε μια πράξη τρυφερότητας.

Μέσα από ποικίλες ηχητικές ατμόσφαιρες, ο Απόστολος Ρίζος και η μπάντα του, μάς οδηγούν σε ένα ταξίδι όπου τα τραγούδια έρχονται να μας συναντήσουν με τρόπο καθαρά προσωπικό αλλά και βαθιά συλλογικό.

Η ενέργεια της ομάδας, η αίσθηση του αυτοσχεδιασμού και η ζωντανή επικοινωνία με το κοινό, υπόσχονται μια συναυλία με παλμό και αλήθεια.

Παίζουν:

Απόστολος Ρίζος: Ηλεκτρική κιθάρα, fx.

Λένα Χατζηγρηγορίου: Βιολί, φλογέρες

Οδυσσέας Τζιρίτας: Ηλεκτρική κιθάρα, fx

Γιάννης Γιαννόπουλος: Μπάσο

Μύρωνας Χασάπης: Τύμπανα

Ενορχηστρώσεις: Απόστολος Ρίζος

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Πόρτες: 20:30

Έναρξη: 21:30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τιμές εισιτηρίων: 12€ γενική είσοδος

Το εισιτήριο αφορά την είσοδο στον χώρο (μπαρ)

Για κρατήσεις καθήμενων επικοινωνήστε στα:

210 8224134 / 6977 641373

Προπώληση: ticketservices.gr