Μετά το ομώνυμο τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού, ο Απόστολος Ρίζος παρουσιάζει το ολοκληρωμένο του άλμπουμ με τίτλο «Ασκήσεις Τρυφερότητας», που κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 τραγούδια, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ήδη κυκλοφορήσει ως singles, και ξετυλίγει έναν θεματικό κύκλο γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές εξελίσσονται στο πέρασμα του χρόνου, μέσα από το πρίσμα της τρυφερότητας.

“Η τρυφερότητα, είναι ένα πολύ επαναστατικό συναίσθημα – λέει ο Απόστολος Ρίζος, σχετικά με τον τίτλο του album. “Σε έναν κόσμο που μας μαθαίνει να είμαστε σκληροί, λειτουργεί ως πράξη αντίστασης, ως ένας τρόπος να σταθούμε με αλήθεια ο ένας απέναντι από τον άλλο, αλλά και απέναντι στον εαυτό μας.”

Κάθε τραγούδι είναι μια μικρή ‘άσκηση’ – ένας τρόπος να δυναμώσει η εσωτερική μας φωνή που μας συνδέει με τα ανθρώπινα. Μια πρόκληση να ξαναμάθουμε τη γλώσσα της καρδιάς, μια υπενθύμιση για όσα κινδυνεύουν να χαθούν. Για όσα μένουν ανείπωτα, αλλά χωρούν τελικά σε ένα βλέμμα, μια κίνηση, σε μια πράξη τρυφερότητας.

Μέσα από ποικίλες ηχητικές ατμόσφαιρες, ο Απόστολος Ρίζος μάς οδηγεί σε ένα ταξίδι όπου τα τραγούδια έρχονται να μας συναντήσουν με τρόπο καθαρά προσωπικό αλλά και βαθιά συλλογικό.

Το άλμπουμ «Ασκήσεις Τρυφερότητας» έρχεται ως συνέχεια μιας διαδρομής που ήδη έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα, για να προτείνει τελικά έναν άλλο τρόπο να ακούμε, να αισθανόμαστε και να συναντιόμαστε.

Album Tracklist:

1. Ασκήσεις Τρυφερότητας

2. Ξένοι

3. Όπου θες να με πας

4. Πέρα από τα γνώριμα

5. Ποδόγυρος

6. Εγώ μαζί σου θέλω να ‘μαι – feat. Τάμμυ Τσέκου

7. Πλεκτό

8. Είμαι εδώ

9. Τρένα

10. Το βαλς του γάμου

11. Γλάροι