Το μουσικό φεστιβάλ «Avli music festival 2026» πιστό στο ραντεβού του, έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας τον φετινό χειμώνα με τις sold out εμφανίσεις τους.

Η ID PRODUCTIONS επιλέγει για το 2026 τρία αγαπημένα νησιά. Την Άνδρο, την Τήνο και την Σύρο με ένα εκρηκτικό, μοντέρνο, έντεχνο αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line up έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες. Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ μας.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα είναι το εξής:

Άνδρος – Ανοιχτό Θέατρο Χώρας

Παρασκευή 17 Ιουλίου

Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Σαμόλης, Δημήτρης Μυστακίδης

Σάββατο 18 Ιουλίου

Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος, Καλογεράκια

Τήνος – Λύκειο Χώρας

Κυριακή 19 Ιουλίου

Fundracar, Σπύρος Γραμμένος, Anser x Eversor

Δευτέρα 20 Ιουλίου

Αλέξανδρος Δάικος, Papazo, Καλογεράκια

Σύρος – Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία

Τρίτη 21 Ιουλίου

Σπύρος Γραμμένος, Κοινοί Θνητοί, Εισβολέας

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Νεφέλη Φασούλη, Καλογεράκια

Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει party με τους καλλιτέχνες στο BOEM MUSIC BAR SYROS

Προπώληση: ticketmaster.gr:

Άνδρος

Τήνος

Σύρος