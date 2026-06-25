Ο B.D. Foxmoor και οι Active Member παρουσιάζουν το «Θα με δικάσει», μια νέα διασκευή στο εμβληματικό τραγούδι των Δημήτρη Λάγιου και Μιχάλη Μπουρμπούλη, με τη συμμετοχή της Selia.

Το τραγούδι, βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του ελληνικού τραγουδιού μέσα από την ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλλου, επιστρέφει σήμερα μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, που το φέρνει στον κόσμο του low bap χωρίς να χάνει το ιστορικό και συναισθηματικό του βάρος.

Ο B.D. Foxmoor προσεγγίζει το «Θα με δικάσει» όχι ως μια απλή επανεκτέλεση, αλλά ως συνομιλία με ένα τραγούδι που κουβαλά μνήμη, απώλεια, συλλογικό τραύμα και ποιητική δύναμη. Η χαρακτηριστική του φωνή δίνει στο κομμάτι μια πιο σκοτεινή, αφηγηματική διάσταση, ενώ τα φωνητικά της Selia προσθέτουν μια διαφορετική, πιο αέρινη και συναισθηματική αντίστιξη.

Η μουσική του Δημήτρη Λάγιου και οι στίχοι του Μιχάλη Μπουρμπούλη διατηρούν τον πυρήνα τους, όμως μέσα από τη νέα παραγωγή αποκτούν μια σημερινή ένταση. Το τραγούδι μοιάζει να στέκεται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, θυμίζοντας πως κάποια έργα δεν ανήκουν μόνο στην εποχή που γράφτηκαν, αλλά επιστρέφουν κάθε φορά που η πραγματικότητα τα κάνει ξανά αναγκαία.

Το «Θα με δικάσει» κυκλοφορεί από την FM Records και συνοδεύεται από official music video.