Η Beth Orton δίνει νέα οπτική διάσταση στο “Cigarette Curls”, παρουσιάζοντας το official visualiser του τραγουδιού, ενός από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του πρόσφατου album της, “The Ground Above”.

Το “Cigarette Curls” περιλαμβάνεται ως τρίτο τραγούδι στον δίσκο που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου μέσω της Partisan Records και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του ατμοσφαιρικού, ελεύθερου και συχνά απρόβλεπτου τρόπου με τον οποίο η Βρετανίδα δημιουργός προσέγγισε τη νέα της δουλειά.

Με διάρκεια που ξεπερνά τα έξι λεπτά, το τραγούδι ξεκινά υποβλητικά και σχεδόν εύθραυστα, όμως σταδιακά εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η ίδια η Orton έχει αποκαλύψει μάλιστα ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του δημιουργήθηκε ουσιαστικά αυθόρμητα μέσα στο studio. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, οι Sam Beste, Tom Herbert και Chris Vatalaro άρχισαν ξαφνικά να κινούνται προς ένα διαφορετικό groove, με έντονη hip-hop αίσθηση. Η Orton ακολούθησε τους μουσικούς χωρίς να είναι απόλυτα ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή προς τα πού οδηγούταν το τραγούδι. Όπως έχει εξηγήσει, μόνο όταν επέστρεψε σπίτι και άκουσε ξανά την ηχογράφηση κατάλαβε πραγματικά τι είχε συμβεί και άρχισε να αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διατηρήσει εκείνη την αυθόρμητη στιγμή και παράλληλα να χτίσει πάνω της.

Στο “Cigarette Curls” προστέθηκε στη συνέχεια ένα ιδιαίτερο ηλεκτρικό κιθαριστικό solo από τον Leo Abrahams, ενώ προς το τέλος εμφανίζεται και η χαρακτηριστική fuzz κιθάρα του Adrian Utley των Portishead.

Έτσι, ένα τραγούδι που ξεκινά ως μια λιτή και εσωστρεφής σύνθεση καταλήγει να ανοίγεται σταδιακά σε έναν πολύ μεγαλύτερο ηχητικό κόσμο, συνδυάζοντας soul και jazz αποχρώσεις με πειραματική διάθεση και έναν ρυθμό που γεννήθηκε σχεδόν τυχαία μέσα στο studio.

Στιχουργικά, το “Cigarette Curls” κινείται γύρω από τον χρόνο, τη φθορά και τη διαδικασία της ενηλικίωσης και της γήρανσης, θέματα που συναντώνται ευρύτερα στο “The Ground Above”. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο album που η Beth Orton ανέλαβε να κάνει η ίδια την παραγωγή, μετά το “Weather Alive” του 2022.

Το νέο official visualiser έρχεται τώρα να συνοδεύσει αυτή την ιδιαίτερη σύνθεση, συνεχίζοντας την οπτική παρουσίαση ενός album στο οποίο η Beth Orton μοιάζει να ενδιαφέρεται περισσότερο από ποτέ για την ελευθερία της δημιουργικής διαδικασίας και για όλα εκείνα τα απρόβλεπτα πράγματα που μπορούν να συμβούν όταν αφήνεις ένα τραγούδι να βρει μόνο του τον δρόμο του.