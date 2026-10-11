Ένα τραγούδι από τις ηχογραφήσεις του Britney βγήκε από το αρχείο της Britney Spears. Το «She’ll Never Be Me», που δημιουργήθηκε για το τρίτο της άλμπουμ το 2001 αλλά έμεινε έξω από την τελική έκδοση, κυκλοφόρησε επίσημα 25 χρόνια μετά! Προαναγγέλλει την επετειακή επανέκδοση του δίσκου, η οποία αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει ανεπίσημα μεταξύ των θαυμαστών της. Η τωρινή του διάθεση δίνει για πρώτη φορά θέση στην επίσημη δισκογραφία της Spears σε μια ηχογράφηση που μέχρι σήμερα ήταν γνωστή κυρίως μέσα από τέτοιες ανεπίσημες αναρτήσεις.

Μια συνεργασία από την εποχή του «Britney»

Το «She’ll Never Be Me» συνυπογράφουν η Britney Spears, ο Justin Timberlake, ο Bradley Daymond και ο Alex Greggs, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Riprock ’n’ Alex G. Η συμμετοχή του Timberlake έχει ενδιαφέρον και για τη θέση της ηχογράφησης στην ιστορία του άλμπουμ: οι δύο καλλιτέχνες ήταν τότε ζευγάρι και είχαν συνεργαστεί επίσης στο «What It’s Like to Be Me», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο Britney.

Στο νέο για το κοινό τραγούδι, η Spears απευθύνεται σε έναν πρώην σύντροφο που βρίσκεται με μια γυναίκα η οποία της μοιάζει. Η στάση της είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση: όσο κι αν εκείνος αναζητά κάτι γνώριμο, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει.

Η ηχογράφηση μάς επιστρέφει στην περίοδο που η Spears παρουσίαζε το Britney. Με τραγούδια όπως τα «I’m a Slave 4 U», «Overprotected» και «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman», ο δίσκος του 2001 αποτύπωσε μια διαφορετική φάση της ποπ ταυτότητάς της. Το «She’ll Never Be Me» δείχνει ένα ακόμη κομμάτι του υλικού που είχε δημιουργηθεί τότε, πέρα από όσα επιλέχθηκαν για την κυκλοφορία.

Τι θα περιλαμβάνει η επετειακή έκδοση

Το «Britney (25th Anniversary Edition)» θα φέρει μαζί το αρχικό άλμπουμ και πρόσθετο υλικό από εκείνη την περίοδο. Ανάμεσα στα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά επίσημα βρίσκονται τα «Am I a Sinner», «When I Say So» και «My Big Secret», καθώς και στούντιο ηχογράφηση του «Right Now (Taste the Victory)», το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε διαφήμιση της Pepsi το 2002.

Μέχρι να κυκλοφορήσει ολόκληρη η επετειακή έκδοση, το «She’ll Never Be Me» είναι η πρώτη ευκαιρία να ακούσουμε επίσημα μία από τις ηχογραφήσεις που είχαν μείνει έξω από το Britney. Πρόκειται για μουσική της Spears του 2001 που βρίσκει τη θέση της στη δισκογραφία της το 2026!