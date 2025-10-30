Ένα ερωτικό θρίλερ …με φλόγα, πάγο και ανατροπές.
Τι συμβαίνει όταν ο έρωτας με την πρώτη ματιά παγιδεύεται σε ένα δωμάτιο γεμάτο σιωπές, όπλα και ψέματα; Όταν η καρδιά χτυπά όχι μόνο από πόθο, αλλά κι από φόβο;
Στο έργο Caipirinha, δύο άγνωστοι –ο Μιχάλης και η Μαρία– συναντιούνται σ’ ένα μπαρ. Ένα βλέμμα, μια ανάσα, ένα κοκτέιλ. Η σπίθα του έρωτα φαίνεται αληθινή. Όμως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…
Ο Μιχάλης κουβαλάει παρελθόν σκοτεινό. Η Μαρία …δεν είναι απλώς μια όμορφη γυναίκα.
Ακολουθεί ένα ψυχολογικό θρίλερ ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο. Ένα κλειστοφοβικό, αγωνιώδες παιχνίδι, όπου η ένταση δεν κορυφώνεται μονάχα με τις απειλές των όπλων, αλλά και με την ένταση των συναισθημάτων. Ο χρόνος κυλάει. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση μετράει.
Caipirinha: Ένα έργο που ακροβατεί ανάμεσα στην ένταση και την τρυφερότητα. Ένα σκοτεινό παραμύθι για ενηλίκους. Μια αισθησιακή ωδή στον έρωτα που δεν χωράει σε κλισέ – η caipirinha ρέει άφθονη, όχι μόνο στη σκηνή αλλά και στην αίθουσα, καθώς οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν το εμβληματικό ποτό που δίνει τον τίτλο στην παράσταση.
Κείμενο: Μιχάλης Σπέγγος
Σκηνοθεσία: Μάνθος Καλαντζής
Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Ζωγράφου
Κινησιολογική επιμέλεια: Μαρίζα Τσίγγα
Φωτισμοί: Εμμανουήλ Μαύρος
Μουσική επιμέλεια: Σωτήρης Καναρέλης
Φωτογραφίες – Video: Ευάγγελος Κάλλοου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριλένα Ρούσσου
Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού
Ηθοποιοί (αλφαβητικά)
Αλέξανδρος Κλημόπουλος
Μαρίτα Τζατζαδάκη
Στο Video: Μάνθος Καλαντζής
Ημερομηνίες: Από 10 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026
Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00
Διάρκεια: 75΄ (χωρίς διάλειμμα)
Θέατρο Δρόμος
Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα
Τηλέφωνα κρατήσεων: 6937383530 – 2108818906
Εισιτήρια:
16€ κανονικό
12€ φοιτητικό, ομαδικό
5€ ατέλειες & άνεργοι
Προπώληση: ticketservices.gr
& στο ταμείο του θεάτρου