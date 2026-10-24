Το νέο single του capétte «Fila me» είναι το πρώτο τραγούδι που μας εισάγει στον κόσμο του νέου του δίσκου «Anhedonia», που θα κυκλοφορήσει στις 16/11. Με έντονα breaks και έναν αναπάντεχα pop ρεφρέν, καθώς και μέσα από το βλέμμα της Εκάτης Κουκουτσάκη, που σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, μας κόβει εισιτήριο για μια σκοτεινή και χαοτική διαδρομή στο μετρό της Αθήνας. Οι αναφορές στην αισθητική των late 90s και early 00s είναι ξεκάθαρες και φέρνουν πίσω μια MTV εποχή, όπου θα έπαιζε στα φαστφουντάδικα που πηγαίναμε παιδιά για παραγγελίες από το παιδικό μενού.

«Δώσε μου κάτι να νιώσω», λέει ο capétte, προϊδεάζοντάς μας για την ανηδονία που τον διέπει σε όλον τον επερχόμενο δίσκο. Μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Αντώνη Σκύβαλο, μας παρουσιάζουν έναν φαντασιακό έρωτα μέσα στο μετρό, που δεν οδηγεί ποτέ σε ένα φιλί. Μια θολή φιγούρα διαρκώς τριγυρίζει τις σκέψεις του capétte, στην οποία εκείνος αναζητά μια διέξοδο από την απόλυτη ανηδονία.