Ο Carlos Santana συνεργάζεται με τη Natalia Lafourcade στο νέο single «Hermano», ένα τραγούδι για την αδελφοσύνη σε έναν κόσμο όπου ο φόβος και η βία απομακρύνουν τους ανθρώπους. Η Μεξικανή τραγουδοποιός δίνει τη φωνή της και συνυπογράφει τη σύνθεση με τον Edgar Barrera, ενώ η κιθάρα του Santana συναντά έναν ήχο με ρίζες στη μουσική της πατρίδας της.

Η Lafourcade έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι γεννήθηκε από την αίσθηση πως έχουμε χάσει από τα μάτια μας τους δεσμούς που μας ενώνουν. Στο «Hermano», η αδελφοσύνη δεν αφορά μόνο τη σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Απλώνεται στην οικογένεια, στην κοινή μας καταγωγή και στη σχέση μας με τη Γη. Ακόμη και το όπλο που εμφανίζεται στην εικόνα των στίχων λειτουργεί, όπως λέει η ίδια, ως σύμβολο των αξιών που χάθηκαν και του φόβου που τροφοδοτεί τις συγκρούσεις.

Από το Βερακρούς στην κιθάρα του Santana

Μουσικά, το «Hermano» αντλεί στοιχεία από το son jarocho, την παραδοσιακή μουσική του Βερακρούς που έχει επηρεάσει τη διαδρομή της Lafourcade. Η ηλεκτρική κιθάρα του Santana μπαίνει σε αυτή τη συνάντηση χωρίς να σκεπάζει τη φωνή και το μήνυμα του τραγουδιού. Την παραγωγή ανέλαβε ο Edgar Barrera.

Ο Santana μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργάτιδά του και περιέγραψε το «Hermano» ως υπενθύμιση ότι, πέρα από τη γλώσσα ή την καταγωγή μας, ανήκουμε στην ίδια ανθρώπινη οικογένεια. Το τραγούδι προστίθεται στις πρόσφατες συνεργασίες του με καλλιτέχνες της λατινοαμερικανικής μουσικής, ανάμεσά τους η Becky G και ο Carín León. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται μια απλή προτροπή: να ξαναδούμε τον άλλον ως αδελφό.