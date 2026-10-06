Οι The Charlatans επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια για μία συναυλία στο Floyd Live Music Venue, φέρνοντας μαζί τους περισσότερες από τρεις δεκαετίες βρετανικής κιθαριστικής μουσικής και έναν κατάλογο τραγουδιών που συνδέθηκε όσο λίγοι με το Madchester και την εποχή της Britpop.

Το συγκρότημα χάραξε από νωρίς τη δική του διαδρομή μέσα στο κύμα του Madchester, χωρίς όμως να εγκλωβιστεί ποτέ απόλυτα σε μία μόνο σκηνή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Charlatans συνέχισαν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βρετανικής μουσικής και στην περίοδο της Britpop, διατηρώντας έναν ήχο που παρέμεινε αναγνωρίσιμος αλλά και διαρκώς εξελισσόμενος.

Με 14 studio albums, τρία Νο.1 στη Μεγάλη Βρετανία και 22 Top 40 singles, έχουν στο ενεργητικό τους τραγούδια όπως τα «The Only One I Know», «Weirdo», «One to Another», «North Country Boy», «How High» και «My Beautiful Friend».

Η πορεία τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη νοσταλγία των μεγάλων επιτυχιών. Το «We Are Love», που κυκλοφόρησε το 2025, ήταν το πρώτο studio album τους ύστερα από οκτώ χρόνια και πρόσθεσε νέο υλικό σε μια δισκογραφία που ξεκίνησε το 1990 με το «Some Friendly» και εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της βρετανικής κιθαριστικής σκηνής.

Η επιστροφή τους στην Ελλάδα δίνει την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να ακούσει ξανά ζωντανά τόσο τα τραγούδια που τους καθιέρωσαν όσο και το πιο πρόσφατο υλικό τους, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα πιο διαχρονικά βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Ημερομηνία: Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Floyd Live Music Venue

Πειραιώς 117, Αθήνα

Προπώληση: more.com