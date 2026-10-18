Η Chloe Jane κυκλοφόρησε στις 16 Οκτωβρίου το «Spell on the Night», ένα disco pop single φτιαγμένο για τις νύχτες πριν από το Halloween. Αντί για σκοτεινή ατμόσφαιρα, η τραγουδίστρια και DJ από τη Νέα Υόρκη επιλέγει τον χορό, παίζοντας με την εικόνα μιας παρέας από «μάγισσες» που καταλαμβάνει την πίστα.

Η κυκλοφορία ταιριάζει στον κόσμο που χτίζει η Chloe Jane γύρω από τη μουσική της: έντονα χρώματα, νυχτερινή ζωή και pop τραγούδια με προορισμό το club. Μεγάλωσε ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και την Ίμπιζα και άρχισε να παίζει ως DJ από μικρή ηλικία. Στα 13 της άνοιξε μάλιστα εμφάνιση της Paris Hilton.

Το «Spell on the Night» δίνει μια εποχική, παιχνιδιάρικη στροφή σε αυτή την πλευρά της. Η ίδια το προανήγγειλε στα κοινωνικά της δίκτυα καλώντας τις «disco witches» στην πίστα, ενώ η κυκλοφορία του ακολουθεί το «Feel the Love» του περασμένου Ιουλίου. Είναι μια καλή αφορμή να γνωρίσουμε μια καλλιτέχνιδα που κινείται ανάμεσα στον ρόλο της τραγουδίστριας και εκείνον της DJ, ακόμη κι αν το όνομά της δεν είναι προς το παρόν πολύ οικείο στο ελληνικό κοινό.

Το single κυκλοφορεί από τη Rulebreaker Entertainment.