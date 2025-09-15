Eνα μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο Χρόνη Αηδονίδη θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο από την Α.Μ.Κ.Ε. «Κέντρο Έρευνας, Τεχνών & Πολιτισμού ΔΟΜΟΣ».

Είναι μια μεγάλη μουσική βραδιά-γιορτή αφιερωμένη στη μνήμη του αυθεντικού ερμηνευτή της παράδοσης, που με τη φωνή του ένωσε τη Θράκη με την Πόλη και όλη τη Μικρασία.

Η συναυλία με τίτλο «Στον Γαλατά ψιλή βροχή» πραγματοποιείται ακριβώς 30 χρόνια μετά από την πρώτη εμφάνιση του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο και λίγες μόλις μέρες πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών από τον θάνατό του.

Συμμετέχουν φιλικά:

• Ελένη Βιτάλη

• Γλυκερία

• Παντελής Θαλασσινός

• Βιολέτα Ίκαρη

• Δημήτρης Μπάσης

Η Ορχήστρα

Το μουσικό πρόγραμμα επιμελείται και παρουσιάζει η 15μελής Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Χρόνης Αηδονίδης» , που έχει συγκροτηθεί από διακεκριμένους δεξιοτέχνες και στενούς συνεργάτες του. Το ρεπερτόριο αντλείται από την πλούσια μουσική του κληρονομιά — Θράκη, Πόλη, Σμύρνη — όπου το παραδοσιακό τραγούδι συναντά το βυζαντινό ήθος και την ελληνική μνήμη.

Ο Χρόνης Αηδονίδης δεν ήταν απλώς ένας θεματοφύλακας της παράδοσης· υπήρξε γνήσιος μεταφραστής πολιτισμικών αξιών, γεφυρώνοντας την αυθεντικότητα του παρελθόντος με την αναζήτηση του μέλλοντος. Και αυτό ακριβώς είναι το νήμα που συνεχίζουμε να υφαίνουμε…

Το Μετάξι

Σκηνοθετική επιμέλεια: Νίκος Σούλης

Μια εικαστική πρόταση αφιερωμένη στο Μετάξι, ως σύμβολο μεταμόρφωσης και πολιτισμικής σύνδεσης. Το Ηρώδειο μετατρέπεται σε οπτικό και μουσικό καμβά όπου η ελληνική ταυτότητα «υφαίνεται» μέσα από ήχους, εικόνες και παραδοσιακές μορφές.

Μια νύχτα συμβολική – και ιστορική

Η βραδιά της 5ης Οκτωβρίου αποκτά ιστορική σημασία για τρεις λόγους:

• 30 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Χρόνη Αηδονίδη στο Ηρώδειο

• 18 ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον θάνατό του

• Μία από τις τελευταίες συναυλίες στο Ηρώδειο πριν αυτό κλείσει για 3 χρόνια εργασιών αποκατάστασης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πάνος Δημητρακόπουλος, Βαγγέλης Δημούδης, Νίκος Φιλιππίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Σούλης

Κείμενα: Φεβρωνία Ρεβίνθη

ΟΡΧΗΣΤΡΑ «ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ»

Βαγγέλης Δημούδης: τραγούδι-ούτι

Νίκος Φιλιππίδης: κλαρίνο

Πάνος Δημητρακόπουλος: κανονάκι

Κώστας Φιλιππίδης: λαούτο

Κώστας Μερετάκης: κρουστά-τραγούδι

Συμμετέχουν:

Γιώργος Μαρινάκης: βιολί

Στρατής Ψαραδέλλης : πολίτικη λύρα- λάφτα

Ανδρέας Παπάς – Μανώλης Δημούδης: κρουστά

Τραγουδούν:

Λευκοθέα Φιλιππίδη, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Χρυσόστομος Μητροπάνος

Συμμετέχουν επίσης:

• Ο Βυζαντινός Χορός «Τρόπος», υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη ( 2005-2025 – 20 χρόνια διακονίας στην ψαλτική τέχνη)

• Εργαστήρι Τραγουδιού Ωδείου «Σίμων Καράς»

• Παιδική παραδοσιακή χορωδία του Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης»

• Οι «Γκάιντες της Θράκης»: Γιώργος Πεζιργιανίδης, Σωτήρης Ιντζούδης, Δημήτρης Μπάκος

Χορευτικά συγκροτήματα

• Σύλλογος «ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ»

• Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ»

• Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

• Χορευτικός όμιλος «ΕΙΡΗΝΗ»

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Τιμές εισιτηρίων: Από 15 ως 85 ευρώ

Εισιτήρια: www.ticketservices.gr – 2107234567