Η colby! αποτυπώνει εκείνη την αμήχανη στιγμή κατά την οποία ένας καινούργιος έρωτας αρχίζει να παίρνει μορφή, αλλά οι πληγές της προηγούμενης σχέσης δεν έχουν ακόμη ξεχαστεί. Το νέο της single «Fall Head First», κινείται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στην καχυποψία: θέλει να αφεθεί, γνωρίζοντας όμως πόσο εύκολο είναι να επαναλάβει τα ίδια λάθη.

Η νεαρή τραγουδοποιός από το Τέξας μεταφέρει αυτήν την εσωτερική σύγκρουση σε ένα ζωηρό alt-pop τραγούδι, του οποίου η φωτεινή μουσική έρχεται σε αντίθεση με την ανησυχία των στίχων.

Να αφεθεί ή να προστατευτεί;

Η colby! δεν παρουσιάζει τον έρωτα ως μια ανέμελη αρχή. Στους στίχους παραδέχεται ότι της αρέσει πραγματικά το νέο πρόσωπο που έχει μπει στη ζωή της, αλλά αναζητά συνεχώς ενδείξεις ότι δεν θα βρεθεί ξανά στην ίδια επώδυνη θέση. Η προηγούμενη εμπειρία την έκανε να μικραίνει τον εαυτό της για να χωρέσει σε μια σχέση και να ανέχεται συμπεριφορές στις οποίες δεν θέλει να επιστρέψει. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι έχει την τάση να αφήνεται ολοκληρωτικά, ακόμη κι όταν γνωρίζει πως μπορεί να βγει πληγωμένη.

«Όταν ερωτεύομαι, πέφτω με το κεφάλι», εξηγεί η ίδια. Όπως λέει, το τραγούδι αφορά την πρώτη έντονη έλξη μετά το τέλος μιας δύσκολης σχέσης: τη στιγμή που κάποιος αναρωτιέται αν είναι πραγματικά έτοιμος να δοκιμάσει ξανά και επιχειρεί να θέσει καινούργια όρια.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια ψυχρή προσπάθεια αυτοπροστασίας. Η colby! αναζητά έναν τρόπο να αγαπήσει χωρίς να αντιμετωπίζει κάθε νέα γνωριμία σαν προειδοποίηση για όσα μπορεί να ακολουθήσουν. Μέχρι το τέλος, όμως, παραδέχεται με χιούμορ και αυτογνωσία ότι μάλλον θα αγνοήσει ξανά την κοινή λογική και θα πέσει με το κεφάλι.

Φωτεινή μουσική, ανήσυχοι στίχοι

Το «Fall Head First» στηρίζεται σε γρήγορο ρυθμό, καθαρές κιθάρες και έντονο pop-rock ρεφρέν. Τα τύμπανα, το μπάσο και τα keyboards κρατούν το τραγούδι σε συνεχή κίνηση, δημιουργώντας μια ανάλαφρη επιφάνεια κάτω από μια πολύ λιγότερο ανέμελη ιστορία.

Το τραγούδι έγραψε η colby! μαζί με τον αδελφό και σταθερό συνεργάτη της RJ Johnson και την Josie Dunne. Την παραγωγή ανέλαβε ο Jeremy Lutito, με συμπαραγωγό τον RJ Johnson, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην κιθάρα. Στην ηχογράφηση έπαιξαν ακόμη οι Will Chapman, Parke Cottrell, Stanton Edward και Anson Egerss.

Από το Τέξας στις πρώτες μεγάλες περιοδείες

Η colby! γράφει τραγούδια από την ηλικία των 14 ετών, συνεργαζόμενη από τα πρώτα της βήματα με τον μεγαλύτερο αδελφό της, RJ Johnson, απόφοιτο του Berklee College of Music. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σοβαρή δυσλεξία της και για τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη δημιουργικότητα και την ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας στα τραγούδια της.

Ανάμεσα στις βασικές επιρροές της αναφέρει την Amy Winehouse και την Gwen Stefani, ενώ στη μουσική της συνδυάζει την αμεσότητα της σύγχρονης pop με κιθαριστικά και alternative στοιχεία. Έχει ήδη περιοδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη μαζί με τη Natalie Jane, ενώ το φθινόπωρο θα εμφανιστεί ως support στην περιοδεία του Jady.