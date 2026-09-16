Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το 1969, ο Sherman Kelly ταξίδεψε στο νησί St. Croix της Καραϊβικής μαζί με τη σύντροφό του. Εκεί, μια νύχτα που λίγο έλειψε να τους κοστίσει τη ζωή, έγινε η απροσδόκητη αφετηρία του «Dancing in the Moonlight», του τραγουδιού που αργότερα έγινε παγκόσμια γνωστό μέσα από τις εκτελέσεις των King Harvest και των Toploader.

Οι στίχοι του περιγράφουν ανθρώπους που χορεύουν κάτω από ένα μεγάλο, φωτεινό φεγγάρι. Κανείς δεν μαλώνει, κανείς δεν φέρεται άσχημα και όλοι αφήνονται στη μουσική. Μόνο που ο κόσμος αυτός δεν ήταν μια ανάμνηση από κάποια ξέγνοιαστη καλοκαιρινή βραδιά.

Ήταν ο κόσμος που ο Sherman Kelly χρειάστηκε να φανταστεί, ενώ προσπαθούσε να συνέλθει από έναν πραγματικό εφιάλτη…

Η νύχτα στο St. Croix

Ο Sherman Kelly βρισκόταν τότε στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου έπαιζε μουσική και εργαζόταν μαζί με φίλους σε ένα κλαμπ στο St. Thomas. Κάποια στιγμή, η παρέα αποφάσισε να ταξιδέψει με σκάφος στο γειτονικό St. Croix.

Ο Kelly και η σύντροφός του, Adrienne, ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα από τη διαδρομή και, όταν έφτασαν στο νησί, προτίμησαν να περάσουν τη νύχτα στη στεριά αντί να επιστρέψουν στο σκάφος. Βρήκαν ένα σημείο στην παραλία και αποκοιμήθηκαν.

Το επόμενο πρωί ξύπνησαν αντιμέτωποι με μια ομάδα πέντε ανδρών που τους επιτέθηκε με ρόπαλα του μπέιζμπολ.

Ο Kelly δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα, υπέστη κατάγματα στο πρόσωπο και έχασε τις αισθήσεις του. Οι δράστες τον θεώρησαν νεκρό και στράφηκαν εναντίον της Adrienne. Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη αφήγησή του, εκείνος συνήλθε κάποια στιγμή και, παρά την κατάστασή του, προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει.

Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να επιζήσει. Ο Kelly μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου άρχισε μια μακρά και επώδυνη περίοδος ανάρρωσης. Όπως έγραψε αργότερα, πίστευε ότι ήταν το πρώτο θύμα μιας συμμορίας η οποία στη συνέχεια συνδέθηκε με τις δολοφονίες οκτώ Αμερικανών τουριστών.

Ένας κόσμος αντίθετος από εκείνον που είχε ζήσει

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, ο Sherman Kelly δεν θέλησε να γράψει ένα τραγούδι για την επίθεση. Δεν περιέγραψε τη βία, τον φόβο ή όσα είχαν συμβεί στην παραλία.

Έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Φαντάστηκε μια διαφορετική νύχτα, στην οποία οι άνθρωποι δεν επιτίθενται ο ένας στον άλλον, αλλά συγκεντρώνονται κάτω από το φως του φεγγαριού και χορεύουν. Έναν τόπο όπου όλοι αισθάνονται ζεστασιά, όπου κανείς δεν χτυπάει τον άλλο και κανείς δεν μένει απέξω.

«Προσπαθούσα απλώς να φανταστώ έναν κόσμο πολύ καλύτερο από εκείνον που είχα ζήσει», εξήγησε πολλά χρόνια αργότερα ο δημιουργός του.

Έτσι γεννήθηκε το «Dancing in the Moonlight». Όχι ως καταγραφή μιας ευτυχισμένης βραδιάς, αλλά ως μια φανταστική διόρθωση της πραγματικότητας. Ο Kelly αντικατέστησε το σκοτάδι της επίθεσης με το φως του φεγγαριού και τη βία με μια ειρηνική γιορτή στην οποία όλοι ήταν καλοδεχούμενοι.

Πριν από τους King Harvest

Αν και το τραγούδι έχει ταυτιστεί με τους King Harvest, εκείνοι δεν ήταν οι πρώτοι που το ηχογράφησαν.

Η αρχική εκτέλεση έγινε το 1970 από τους Boffalongo, το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχαν ο Sherman Kelly, ο αδελφός του Wells Kelly, ο Larry Hoppen και ο Dave «Doc» Robinson. Κυκλοφόρησε στο δεύτερο άλμπουμ τους, Beyond Your Head, με τον ίδιο τον συνθέτη στη βασική φωνή και στα πλήκτρα.

Η εκτέλεση εκείνη πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Ακόμη και ο ίδιος ο Kelly αντιμετώπισε αργότερα με αυστηρότητα τη φωνητική του ερμηνεία, χαρακτηρίζοντάς την κακή.

Το τραγούδι, όμως, δεν χάθηκε μαζί με τους Boffalongo.

Ο Wells Kelly βρέθηκε αργότερα στο Παρίσι, όπου δραστηριοποιούνταν οι King Harvest, ένα συγκρότημα Αμερικανών μουσικών που προσπαθούσε να χτίσει την καριέρα του στη Γαλλία. Μαζί του είχε και έναν δίσκο των Boffalongo με το «Dancing in the Moonlight».

Ο Dave «Doc» Robinson, που είχε περάσει επίσης από τους Boffalongo, πίστεψε ότι το τραγούδι ταίριαζε στους King Harvest. Το συγκρότημα το ηχογράφησε στο Παρίσι το 1971, δίνοντάς του την ανάλαφρη pop-rock μορφή και τη χαρακτηριστική μελωδία των πλήκτρων με την οποία έγινε γνωστό.

Η επιτυχία που άργησε να εμφανιστεί

Η εκτέλεση των King Harvest κυκλοφόρησε αρχικά στην Ευρώπη, αλλά δεν σημείωσε επιτυχία. Το συγκρότημα διαλύθηκε προσωρινά και όλα έδειχναν ότι το τραγούδι θα είχε την ίδια τύχη με την πρώτη ηχογράφηση των Boffalongo.

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, όμως, η αμερικανική εταιρεία Perception Records απέκτησε τα δικαιώματα της ηχογράφησης και την κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή τη φορά, το «Dancing in the Moonlight» άρχισε να ανεβαίνει στα charts. Στις αρχές του 1973 έφτασε έως το Νο13 του Billboard Hot 100, ενώ στον Καναδά ανέβηκε στο Νο5.

Για τους King Harvest υπήρξε η μεγάλη στιγμή που δεν κατάφεραν να επαναλάβουν. Για τον Sherman Kelly, όμως, ήταν η δικαίωση ενός τραγουδιού που είχε ήδη επιβιώσει από μία αδιάφορη πρώτη κυκλοφορία, μία αποτυχία στην Ευρώπη και τη διάλυση δύο διαφορετικών συγκροτημάτων.

Η δεύτερη ζωή με τους Toploader

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το τραγούδι βρήκε μια νέα γενιά ακροατών μέσα από τους Βρετανούς Toploader.

Η δική τους διασκευή συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ Onka’s Big Moka και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως single τον Φεβρουάριο του 2000. Η αρχική έκδοση έφτασε στο Νο19 του βρετανικού chart, όμως η ιστορία της δεν τελείωσε εκεί.

Η χρήση του τραγουδιού σε τηλεοπτική διαφήμιση της αλυσίδας Sainsbury’s αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον του κοινού. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επανακυκλοφόρησε με πρόσθετη παραγωγή από τους Stargate και αυτή τη φορά ανέβηκε έως το Νο7 στη Μεγάλη Βρετανία.

Οι Toploader διατήρησαν την κεντρική μελωδία και την αισιοδοξία της εκτέλεσης των King Harvest, αλλά πρόσθεσαν πιο γεμάτη παραγωγή, εντονότερες κιθάρες και τη χαρακτηριστική φωνή του Joseph Washbourn. Το επίσημο video clip, σε σκηνοθεσία Michael Geoghegan, ακολούθησε επίσης τη φωτεινή, συλλογική ατμόσφαιρα του τραγουδιού, παρουσιάζοντας το συγκρότημα να παίζει μπροστά σε ανθρώπους που παρασύρονται από τη μουσική.

Η διασκευή έγινε το γνωστότερο τραγούδι των Toploader, απέκτησε πολυπλατινένιες πωλήσεις στη Βρετανία και, πολλά χρόνια αργότερα, ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις στο Spotify.

Η αλήθεια πίσω από το φως του φεγγαριού

Οι περισσότεροι ακροατές γνώρισαν το «Dancing in the Moonlight» ως ένα τραγούδι χαράς. Άλλοι με την απαλή εκτέλεση των King Harvest και άλλοι με την πιο δυναμική διασκευή των Toploader. Ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι πίσω από αυτή τη μουσική γιορτή βρισκόταν ένας άνθρωπος χτυπημένος σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου.

Ο Sherman Kelly δεν έκανε την επίθεση μέρος των στίχων. Δεν έγραψε για όσα του συνέβησαν, αλλά για όσα θα ήθελε να είχαν συμβεί. Για μια νύχτα στην οποία το φεγγάρι είναι μεγάλο και φωτεινό, η μουσική ενώνει τους ανθρώπους και κανείς δεν χρειάζεται να φοβάται τον διπλανό του.

Το «Dancing in the Moonlight» δεν γεννήθηκε, λοιπόν, από ένα πάρτι κάτω από τα αστέρια. Γεννήθηκε από την ανάγκη ενός ανθρώπου να σβήσει νοερά μια νύχτα τρόμου και να την ξαναγράψει από την αρχή. Αυτή τη φορά, όλοι χόρευαν και κανείς δεν κινδύνευε…

Οι στίχοι

We get it almost every night

When that moon is big and bright

It’s a supernatural delight

Everybody’s dancing in the moonlight Το ζούμε σχεδόν κάθε βράδυ

Όταν το φεγγάρι είναι μεγάλο και φωτεινό

Είναι μια υπερφυσική απόλαυση

Όλοι χορεύουν στο φως του φεγγαριού Everybody here is out of sight

They don’t bark and they don’t bite

They keep things loose they keep it tight

Everybody’s dancing in the moonlight Όλοι εδώ είναι καταπληκτικοί

Δεν γαβγίζουν και δεν δαγκώνουν

Χαλαρώνουν, μα κρατούν τον ρυθμό

Όλοι χορεύουν στο φως του φεγγαριού Dancing in the moonlight

Everybody’s feeling warm and bright

It’s such a fine and natural sight

Everybody’s dancing in the moonlight Χορεύοντας στο φως του φεγγαριού

Όλοι νιώθουν ζεστά και όμορφα

Είναι ένα τόσο υπέροχο και φυσικό θέαμα

Όλοι χορεύουν στο φως του φεγγαριού We like our fun and we never fight

You can’t dance and stay uptight

It’s a supernatural delight

Everybody was dancing in the moonlight Μας αρέσει να διασκεδάζουμε και δεν μαλώνουμε ποτέ

Δεν μπορείς να χορεύεις και να παραμένεις σφιγμένος

Είναι μια υπερφυσική απόλαυση

Όλοι χόρευαν στο φως του φεγγαριού Dancing in the moonlight

Everybody’s feeling warm and bright

It’s such a fine and natural sight

Everybody’s dancing in the moonlight Χορεύοντας στο φως του φεγγαριού

Όλοι νιώθουν ζεστά και όμορφα

Είναι ένα τόσο υπέροχο και φυσικό θέαμα

Όλοι χορεύουν στο φως του φεγγαριού We get in almost every night

And when that moon is big and bright

It’s a supernatural delight

Everybody’s dancing in the moonlight Μαζευόμαστε σχεδόν κάθε βράδυ

Και όταν το φεγγάρι είναι μεγάλο και φωτεινό

Είναι μια υπερφυσική απόλαυση

Όλοι χορεύουν στο φως του φεγγαριού Dancing in the moonlight

Everybody’s feeling warm and bright

It’s such a fine and natural sight

Everybody’s dancing in the moonlight Χορεύοντας στο φως του φεγγαριού

Όλοι νιώθουν ζεστά και όμορφα

Είναι ένα τόσο υπέροχο και φυσικό θέαμα

Όλοι χορεύουν στο φως του φεγγαριού

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