Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, κιθαρίστας και βασικός δημιουργός των Pavlov’s Dog. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος, ο Surkamp πέθανε απροσδόκητα στις 13 Οκτωβρίου 2026, αφήνοντας πίσω του μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες φωνές του αμερικανικού progressive rock.

Την είδηση έκανε γνωστή η βιολίστρια και μαντολινίστρια Abbie Steiling, εκ μέρους των Pavlov’s Dog, περιγράφοντας τον Surkamp ως τη δημιουργική δύναμη και τον στενό φίλο της μπάντας. Αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί.

Η φωνή πίσω από το «Julia»

Ο David Surkamp συνδέθηκε όσο λίγοι μουσικοί με την ταυτότητα ενός συγκροτήματος. Οι Pavlov’s Dog σχηματίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70 στο St. Louis και έκαναν το δισκογραφικό τους ντεμπούτο το 1975 με το «Pampered Menial». Ο συνδυασμός progressive rock, μελωδικού hard rock, βιολιού, πλήκτρων και της χαρακτηριστικά ψηλής, εύθραυστης φωνής του Surkamp έκανε τον δίσκο να ξεχωρίσει αμέσως.

Το «Julia» έγινε το τραγούδι που ταυτίστηκε περισσότερο από κάθε άλλο με τους Pavlov’s Dog, ενώ κομμάτια όπως τα «Late November» και «Of Once and Future Kings» παρέμειναν σταθερά σημεία αναφοράς για τους φίλους τους. Έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο ακολούθησε το «At the Sound of the Bell».

Η πρώτη περίοδος της μπάντας ολοκληρώθηκε στα τέλη των ’70s, όμως ο Surkamp δεν απομακρύνθηκε ποτέ πραγματικά από τη μουσική. Συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Iain Matthews στους Hi-Fi, ασχολήθηκε με προσωπικές δουλειές και αργότερα επανέφερε τους Pavlov’s Dog σε σταθερή δράση, τόσο δισκογραφικά όσο και συναυλιακά.

Στις μεταγενέστερες κυκλοφορίες τους περιλαμβάνονται τα «Echo & Boo» (2010), «Prodigal Dreamer» (2018) και «Wanderlust» (2025), με τον Surkamp να παραμένει μέχρι το τέλος ο βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην αρχική εποχή και στη σύγχρονη πορεία του συγκροτήματος.

Μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα

Οι Pavlov’s Dog ανήκαν σε εκείνες τις περιπτώσεις συγκροτημάτων που απέκτησαν στην Ελλάδα ένα κοινό πολύ μεγαλύτερο και πιο αφοσιωμένο απ’ όσο θα περίμενε κανείς με βάση τη διεθνή εμπορική τους πορεία. Το «Julia» έγινε διαχρονικά αγαπητό στους Έλληνες ακροατές, ενώ η μπάντα επέστρεψε πολλές φορές για συναυλίες στη χώρα μας. Δείτε εδώ ρεπορτάζ του MusicCorner.gr από τη συναυλία τους στον Ζυγό, το 2010!

Η απώλειά του έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο της συζύγου του, Sara Surkamp, η οποία είχε επίσης συμμετάσχει στις μεταγενέστερες συνθέσεις των Pavlov’s Dog.

Με τον θάνατο του David Surkamp κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για ένα συγκρότημα που μπορεί να μην γνώρισε ποτέ τη μαζική επιτυχία άλλων ονομάτων της εποχής του, κατάφερε όμως να αποκτήσει ένα εξαιρετικά πιστό κοινό. Και για πολλές γενιές ακροατών, η εύθραυστη, σχεδόν απόκοσμη φωνή του θα παραμένει για πάντα συνδεδεμένη με τις πρώτες νότες του «Julia».