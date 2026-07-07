Οι Deuxcadanse συνεχίζουν τη δισκογραφική τους πορεία με το νέο τους single «Εσύ», που κυκλοφορεί από την Panik Records και συνοδεύεται από official music video.

Μετά τη συνεργασία τους με τον Πασχάλη στη διασκευή του «Μη Με Μαρτυρήσεις», η μπάντα επιστρέφει με ένα τραγούδι που κινείται σε πιο φρέσκο, ρυθμικό και ερωτικό κλίμα. Το «Εσύ» μιλά για την έλξη, το φλερτ και εκείνη τη στιγμή που ένα πρόσωπο γίνεται το κέντρο της προσοχής, με άμεσο λόγο και διάθεση που ταιριάζει στην pop rock ταυτότητα των Deuxcadanse.

Το συγκρότημα, που συστήθηκε στο ευρύτερο κοινό ως μια τετραμελής μπάντα με διάθεση να ενώσει στοιχεία από το χθες και το σήμερα, δείχνει με το νέο του single ότι θέλει να χτίσει σταδιακά το δικό του μουσικό στίγμα. Αν το «Μη Με Μαρτυρήσεις» λειτουργούσε ως μια γέφυρα με μια παλιότερη επιτυχία, το «Εσύ» έρχεται ως πιο προσωπικό βήμα, με σύγχρονη παραγωγή και καθαρά εξωστρεφή χαρακτήρα.

Το music video δίνει εικόνα στη ζωντάνια του τραγουδιού, κρατώντας την ενέργεια της μπάντας στο προσκήνιο και ενισχύοντας την ερωτική, παιχνιδιάρικη διάθεση της κυκλοφορίας.

Το «Εσύ» των Deuxcadanse κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Records.

Μουσική – Στίχοι: Θάνος Δρούγκας

Παραγωγή – Ενορχήστρωση: Νίκος Χωρίτος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Τύμπανα: Κώστας Καρασαββίδης

Μπάσο: Ντίνος Τριανταφύλλου

Πλήκτρα, programming : Nίκος Χωρίτος

Κιθάρες: Θάνος Δρούγκας, Γιάννης Πρίφτης

Φωνητικά: Θάνος Δρούγκας, Στεφανία Γατσάκου