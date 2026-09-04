Οι Dexys Midnight Runners παρουσιάζουν το νέο τους single «Once A Man, Twice A Child», ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι του Kevin Rowland για τη σχέση με τον πατέρα του, τη φροντίδα και τη συμφιλίωση που ήρθε στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «LOVE», το οποίο κυκλοφορεί σήμερα από τη Heavenly Recordings.

Μια τελευταία αγκαλιά ανάμεσα σε πατέρα και γιο

Ο τίτλος «Once A Man, Twice A Child» παραπέμπει στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και στην εξάρτηση που συχνά επιστρέφει με τα γηρατειά. Ο Kevin Rowland αφηγείται τη φροντίδα του ηλικιωμένου πατέρα του, ενός ανθρώπου τον οποίο φοβόταν όταν ήταν παιδί, αλλά με τον οποίο κατάφερε τελικά να συμφιλιωθεί.

Ο Rowland περιγράφει το τραγούδι ως μια αγκαλιά προς τον πατέρα του. Οι στίχοι αναφέρονται σε απλές καθημερινές πράξεις φροντίδας, όπως το να τον βοηθήσει να κουμπώσει το πουκάμισό του, αλλά και στη δυσκολία του να εκφράσει τη θλίψη του μετά τον θάνατό του.

Το «Once A Man, Twice A Child» γράφτηκε από τον Kevin Rowland και τον Sean Read λίγο μετά την εμφάνιση των Dexys στο Glastonbury το 2024. Όταν ο παραγωγός David Holmes άκουσε το πρώτο demo, ξεχώρισε αμέσως τη δύναμη της σύνθεσης.

Το νέο άλμπουμ «LOVE»

Το «LOVE» αποτελεί το έβδομο άλμπουμ των Dexys και το πρώτο που κυκλοφορούν με την πλήρη ονομασία Dexys Midnight Runners μετά το «Don’t Stand Me Down» του 1985.

Ο δίσκος περιλαμβάνει δέκα τραγούδια βασισμένα σε πραγματικές στιγμές από τη ζωή του Kevin Rowland: την παιδική του ηλικία σε οικογένεια Ιρλανδών μεταναστών, τη σχέση με τον πατέρα και τον αδελφό του, τον πρώτο του έρωτα, νεότερες σχέσεις αλλά και ένα γράμμα προς τα εγγόνια του.

Την παραγωγή υπογράφει ο David Holmes, ενώ στη δημιουργία των τραγουδιών συμμετείχαν οι σταθεροί συνεργάτες του Rowland, Sean Read, Mike Timothy και Jim Paterson. Τις ενορχηστρώσεις των εγχόρδων ανέλαβε ο Brian Irving.

Το συγκρότημα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το «LOVE» να αποτελέσει την τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του. Ο Kevin Rowland δηλώνει ότι θα ήταν δύσκολο να ξεπεράσει αυτόν τον δίσκο, χωρίς όμως να αποκλείει οριστικά μια μελλοντική επιστροφή.

Το tracklist του «LOVE»

My Life In England Pt.1 You’ve Got The Love Once A Man and Twice A Child You’re Alright I Want To Be Holding You Next Christmas I’ll Always Love You Strange Feelin It’s Over Now Old Love My Life In England Pt.2