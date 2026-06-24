Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος παρουσιάζει το νέο του single «Αστυπάλαια», ανοίγοντας ακόμη ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του επερχόμενου προσωπικού του άλμπουμ «Μέρα Που Φεύγει».
Με μουσική και στίχους που υπογράφει ο ίδιος, το τραγούδι κινείται ανάμεσα στην αίσθηση της φυγής και στην ανάγκη για έναν τόπο όπου η μνήμη, η επιθυμία και το καλοκαίρι συναντιούνται. Η «Αστυπάλαια» δεν λειτουργεί μόνο ως γεωγραφική αναφορά σε ένα νησί του Αιγαίου, αλλά και ως εικόνα εσωτερικής απόδρασης. Ένας προορισμός που κουβαλά μέσα του συναισθήματα, διαδρομές και πρόσωπα.
Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος συνεχίζει έτσι να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, συνδυάζοντας μελωδική γραφή, σύγχρονη παραγωγή και στοιχεία που κινούνται ανάμεσα στο έντεχνο, την pop και πιο οργανικές ενορχηστρωτικές αποχρώσεις. Το τραγούδι αναπτύσσεται με ατμόσφαιρα ταξιδιού, αφήνοντας χώρο στη μελωδία να δημιουργήσει εικόνες χωρίς να χάνει την αμεσότητά του.
Την παραγωγή και την ηχοληψία έχει αναλάβει ο Kos K., ενώ στην ενορχήστρωση συμμετέχουν οι Kos K., Δημήτρης Γαλακτόπουλος και Πάνος Γεωργακόπουλος. Η παρουσία φυσικών οργάνων δίνει στο κομμάτι ζεστασιά και βάθος, με τις κιθάρες, το βιολί και το σαξόφωνο να προσθέτουν κινηματογραφικό χρώμα στη συνολική αίσθηση.
Η «Αστυπάλαια» έρχεται ως ακόμη ένα βήμα προς το άλμπουμ «Μέρα Που Φεύγει», μέσα από το οποίο ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος φαίνεται να χτίζει σταδιακά μια δουλειά με προσωπική ματιά, εικόνες και τραγούδια που δεν μένουν μόνο στην επιφάνεια της καλοκαιρινής διάθεσης, αλλά αναζητούν και κάτι πιο εσωτερικό.
Tύμπανα: Πάνος Γεωργακόπουλος
Μπάσο: Παντελής Πέτρου
Ακουστικές Κιθάρες: Δημήτρης Γαλακτόπουλος, Πάνος Γεωργακόπουλος
Πλήκτρα, κρουστά: Βαγγέλης Καραπέτρος
Ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Μιγδάνης
Βιολί: Χρήστος Βαλεντίνος Πετεβής
Σαξόφωνο: Miguel Navarro