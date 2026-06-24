Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος παρουσιάζει το νέο του single «Αστυπάλαια», ανοίγοντας ακόμη ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του επερχόμενου προσωπικού του άλμπουμ «Μέρα Που Φεύγει».

Με μουσική και στίχους που υπογράφει ο ίδιος, το τραγούδι κινείται ανάμεσα στην αίσθηση της φυγής και στην ανάγκη για έναν τόπο όπου η μνήμη, η επιθυμία και το καλοκαίρι συναντιούνται. Η «Αστυπάλαια» δεν λειτουργεί μόνο ως γεωγραφική αναφορά σε ένα νησί του Αιγαίου, αλλά και ως εικόνα εσωτερικής απόδρασης. Ένας προορισμός που κουβαλά μέσα του συναισθήματα, διαδρομές και πρόσωπα.

Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος συνεχίζει έτσι να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, συνδυάζοντας μελωδική γραφή, σύγχρονη παραγωγή και στοιχεία που κινούνται ανάμεσα στο έντεχνο, την pop και πιο οργανικές ενορχηστρωτικές αποχρώσεις. Το τραγούδι αναπτύσσεται με ατμόσφαιρα ταξιδιού, αφήνοντας χώρο στη μελωδία να δημιουργήσει εικόνες χωρίς να χάνει την αμεσότητά του.

Την παραγωγή και την ηχοληψία έχει αναλάβει ο Kos K., ενώ στην ενορχήστρωση συμμετέχουν οι Kos K., Δημήτρης Γαλακτόπουλος και Πάνος Γεωργακόπουλος. Η παρουσία φυσικών οργάνων δίνει στο κομμάτι ζεστασιά και βάθος, με τις κιθάρες, το βιολί και το σαξόφωνο να προσθέτουν κινηματογραφικό χρώμα στη συνολική αίσθηση.

Η «Αστυπάλαια» έρχεται ως ακόμη ένα βήμα προς το άλμπουμ «Μέρα Που Φεύγει», μέσα από το οποίο ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος φαίνεται να χτίζει σταδιακά μια δουλειά με προσωπική ματιά, εικόνες και τραγούδια που δεν μένουν μόνο στην επιφάνεια της καλοκαιρινής διάθεσης, αλλά αναζητούν και κάτι πιο εσωτερικό.

Tύμπανα: Πάνος Γεωργακόπουλος

Μπάσο: Παντελής Πέτρου

Ακουστικές Κιθάρες: Δημήτρης Γαλακτόπουλος, Πάνος Γεωργακόπουλος

Πλήκτρα, κρουστά: Βαγγέλης Καραπέτρος

Ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Μιγδάνης

Βιολί: Χρήστος Βαλεντίνος Πετεβής

Σαξόφωνο: Miguel Navarro

Παμπάλαια , Lovestories στην Αστυπάλαια Που να’σαι πια, έχω γυρίσει όλα τα νησιά. Παραλία με τα αδέρφια πλατσουρίζω Σε κοιτάω και σαστίζω Στην Αθήνα κάπου σε έχω πετύχει Τα παθαίνω όλα μα συνεχίζω Το απόγευμα γυρίζω στο camping Και καθώς φτάνω στη σκηνή Να σου πάλι το κάρμα μπροστά μου Δίπλα μου στήνεις εσύ Και με τούτα και με ‘κείνα και με ́κείνα και με τ’άλλα Το ένας βέλος το’φαγα στην καρδιά και το άλλο στην κεφάλα Δύο μάτια μεγάλα στο χέρι τατουάζ τα ξανθά σου μαλλιά ένα ποίημα και το παρεό σου το τυρκουάζ Λοιπόοοον , καλησπέρα γειτονιά Από το άγχος έβγαλα όλη την καγκουριά μου Είμαι ο Δημήτρης και αν κάτι χρειαστείς για τη σκηνή Τσίμπα το από τα πράγματά μου Και πιάνουμε την κουβέντα Και ούτε ξέρω σε ποια γλώσσα Ούτε και σε ποιόν πλανήτη Ήταν σαν να ‘φαγα κομήτη Παμπάλαια , Love stories στην Αστυπάλαια Που να’σαι πια, έχω γυρίσει όλα τα νησιά Και σαν σε ταινία κομεντί το γλυκό είχε δέσει Και βαιμπάραμε λες και στο τρένο αυτό της ζωής κρατημένη σου την είχα την θέση Και μου ’πες για το παρελθόν σου και σου ‘πα για τα τραύματά μου Και μου ‘πες για το τι κάνεις κέφι και σου ‘πα για τα όνειρα μου Και περάσαν οι μέρες το αντίο μου το είπες και μπήκες στο πλοίο Και απ’ την πλώρη ανέμιζες το παρεό και μου φάνηκε τόσο αστείο Και ο έρωτας παραμένει ένας γρίφος και έτσι όπως συμβαίνει ως συνήθως μια γλυκόπικρη γεύση κι ενα τσίμπημα στο στήθος Κι ο έρωτας παραμένει ένας γρίφος κι εγώ ακόμα γράφω τραγούδια Κάθε που σε θυμάμαι ένας χτύπος και δυο στίχοι λουλούδια Παμπάλαια , Love stories στην Αστυπάλαια Που να’σαι πια, έχω γυρίσει όλα τα νησιά