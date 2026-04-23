Ο Θεολόγος Κάππος και ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος συμπράττουν για πρώτη φορά για μία μοναδική εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου Club. Θα παρουσιάσουν τραγούδια κυρίως από τη δισκογραφία τους, όπως επίσης θα καλύψουν και ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού ρεπερτορίου προσαρμοσμένο στον ήχο και στα γούστα τους. Η βραδιά υπόσχεται ενέργεια, ένταση και συναίσθημα.

Ο Θεολόγος Κάππος, τραγουδοποιός με μια σημαντική πορεία στη σύγχρονη ελληνική μουσική, θα εμφανιστεί ξανά μετά από καιρό στον Σταυρό του Νότου. Θα παρουσιάσει τραγούδια από τις δύο δισκογραφικές του δουλειές, «Υπόγεια Διάβαση» και «Παράθυρο στο δρόμο», το τραγούδι «Άγριος Χορός» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, καθώς και νέο υλικό που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, ως προπομπός του επερχόμενου 3ου άλμπουμ του. Θα ακουστούν επίσης τραγούδια άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών, προσαρμοσμένα και διασκευασμένα σύμφωνα με τη δική του αισθητική.

Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος, έχοντας στα μπαγκάζια του πλέον αρκετές κυκλοφορίες, και εν όψει της κυκλοφορίας της πρώτης του ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο «Μέρα που φεύγει», ανεβαίνει μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς και φίλους για πρώτη φορά στην σκηνή του Σταύρου του Νότου για να μας χαρίσει ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια και συναίσθημα.

Μαζί τους μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών που πλαισιώνει και απογειώνει το live:

• Γιώργος Μιγδάνης – Ηλεκτρική κιθάρα

• Χρήστος Πετεβής – Βιολί

• Βαγγέλης Καραπέτρος – Πλήκτρα, ακουστική κιθάρα

• Γιώργος Χριστοδουλάκος – Πλήκτρα, ακουστική κιθάρα, μπουζούκι

• Θανάσης Γιαννίτσας – Μπάσο

• Πάνος Γεωργακόπουλος – Τύμπανα

Πέμπτη 7 Μαΐου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Θαρύπου 37 & Φραντζή, Νέος Κόσμος

Είσοδος: 13€