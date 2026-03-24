Το stage του Caja de Música υποδέχεται ξανά τον Θεολόγο Κάππο, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και αυθεντικότητα.

Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής, με μια σημαντική πορεία στη σύγχρονη ελληνική μουσική, θα παρουσιάσει τραγούδια από τις δισκογραφικές του δουλειές «Υπόγεια Διάβαση», «Παράθυρο στο δρόμο», το τραγούδι «Άγριος Χορός» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, καθώς και νέο υλικό που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Θα ακουστούν επίσης τραγούδια άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών, προσαρμοσμένα και διασκευασμένα σύμφωνα με τη δική του αισθητική.

Μαζί του μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών που πλαισιώνει και απογειώνει το live:

Γιώργος Μιγδάνης – Ηλεκτρική κιθάρα

Χρήστος Πετέβης – Βιολί

Γιώργος Χριστοδουλάκος – Πλήκτρα, ακουστική κιθάρα, μπουζούκι

Θανάσης Γιαννίτσας – Μπάσο

Αλέξανδρος Ζόται – Τύμπανα

Special Guests της βραδιάς: Δημήτρης Γαλακτόπουλος και Αλίκη Γκανά

Παρασκευή 27 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Caja de Μusica

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 6945166085

Είσοδος: 10 ευρώ

Προπώληση: more. com

Φυσική Πώληση: Στο ταμείο του καταστήματος