Η Διονυσία Κωνσταντακόπουλου παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Φώτα πορείας», μια κυκλοφορία που έρχεται μέσα από τον Μετρονόμο και είναι ήδη διαθέσιμη ως official audio.

Το τραγούδι υπογράφει μουσικά ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, ενώ τους στίχους έχει γράψει ο Δημήτρης Φιλελές. Μέσα από τον τίτλο του, τα «Φώτα πορείας» μοιάζουν να παραπέμπουν σε μια διαδρομή που συνεχίζεται, σε μια εσωτερική κίνηση προς τα εμπρός, εκεί όπου η μουσική γίνεται συνοδοιπόρος στις μικρές και μεγάλες μεταβάσεις της ζωής.

Η Διονυσία Κωνσταντακόπουλου, με μουσική πορεία που συνδέεται τόσο με το πιάνο όσο και με το τραγούδι, προσεγγίζει το κομμάτι με ευαισθησία και καθαρότητα, αφήνοντας χώρο στη μελωδία και στον λόγο να αναδειχθούν χωρίς υπερβολές.

Τα «Φώτα πορείας» έρχονται να προστεθούν στις νέες ελληνικές κυκλοφορίες που κινούνται σε πιο εσωτερικό, τραγουδοκεντρικό ύφος, δίνοντας έμφαση στη μελωδία, στον στίχο και στην ερμηνεία.

Ο έρωτας σαν χάρτινο πλεούμενο

με τα φωτάκια της νυχτερινής πορείας

μια μάχη που δεν έχει προηγούμενο

και δεν τη γράφουν τα βιβλία ιστορίας.

Ένα ταξίδι με των αστεριών το φως

ούτε πυξίδα ούτε χάρτης ούτε στίγμα

γύρω μια θάλασσα και κάτω ο βυθός

δυο ακροβάτες πάνω απ’ του σεισμού το ρήγμα.

Εσύ τον ήλιο να φοράς στην παγωνιά

κι εγώ ν’ ανάβω το φεγγάρι κάθε βράδυ

στην αγκαλιά μου φτιάχνω μια ζεστή γωνιά

να κοιμηθείς να μην τρομάζεις στο σκοτάδι.

Ο έρωτας σαν άνεμος ανήμερος

απλώνει τις φτερούγες του και σημαδεύει

κι αν φαίνεται αθώος και εφήμερος

τα βέλη άστοχα ποτέ του δεν ξοδεύει.

Νύχτες καρφιά, φωτιά και απειλή

βλέμματα σμίγουν με φορτία ηλεκτρισμένα

μοιάζει το τέλος με χαριστική βολή

αίμα το πλήθος περιμένει στην αρένα.

Εσύ στα χέρια μου κοιμήσου σαν παιδί

κι εγώ θα πλέκω τα όνειρά μου στα μαλλιά σου

κι ένα χαμόγελο θα γράφω στο χαρτί

κάθε πρωί που θα ξυπνάς για τη δουλειά σου.