Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το «Don’t Speak» των No Doubt μοιάζει με μια συζήτηση που σταματά λίγο πριν ειπωθούν τα πιο δύσκολα λόγια. Η Gwen Stefani ξεκινά συγκρατημένα, όμως όσο το τραγούδι προχωρά, η φωνή της αποκτά ένταση και η φράση του τίτλου γίνεται όλο και πιο επίμονη. Τι είναι αυτό που δεν θέλει να ακούσει η ερμηνεύτρια;

Για το συγκρότημα που είχε συστηθεί στο ευρύ κοινό με το δυναμικό «Just a Girl», αυτή η μπαλάντα άνοιξε έναν διαφορετικό δρόμο. Πριν φτάσει όμως στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου, το «Don’t Speak» είχε τη δική του διαδρομή. Και για να την ακολουθήσουμε, χρειάζεται να επιστρέψουμε στην εποχή που οι No Doubt δεν ήξεραν ακόμη πόσο μακριά θα τους πήγαινε.

Πριν από τον χωρισμό, υπήρχε ένα άλλο τραγούδι

Το «Don’t Speak» γράφτηκε από την Gwen και τον μεγαλύτερο αδελφό της, Eric Stefani, συνιδρυτή και τότε κιμπορντίστα των No Doubt. Η αρχική εκδοχή ήταν πιο αισιόδοξη, με διαφορετικά κουπλέ και πιο σύνθετη μελωδική διαδρομή. Ο τίτλος και ο βασικός πυρήνας του ρεφρέν υπήρχαν ήδη, αλλά η ιστορία που αφηγούνταν δεν ήταν εκείνη που θα μάθαινε ο κόσμος.

Η δισκογραφική ζήτησε να απλοποιηθούν τα κουπλέ. Όπως θυμήθηκε η Gwen σε συνέντευξή της στο Variety το 2021, ο Eric αντέδρασε με εκνευρισμό και, δοκιμάζοντας μια πιο λιτή μελωδία, τραγούδησε σχεδόν αστειευόμενος το ξεκίνημα που θα γινόταν αναγνωρίσιμο σε εκατομμύρια ακροατές.

Στο μεταξύ, ο Tony Kanal, μπασίστας των No Doubt, είχε μόλις βάλει τέλος στην επταετή σχέση του με την Gwen. Η ερμηνεύτρια ξαναδούλεψε τους στίχους, μεταφέροντας στο τραγούδι όσα η ίδια ζούσε εκείνο τον καιρό! Η ίδια φράση που μπορούσε να ανήκει σε ένα ερωτικό τραγούδι απέκτησε πλέον άλλο βάρος: η σιωπή έγινε ένας τρόπος να καθυστερήσει η οριστική παραδοχή του τέλους.

Η στιγμή που δεν αντέχεις να ακούσεις την αλήθεια

Στο «Don’t Speak», η Stefani δεν περιγράφει έναν χωρισμό από ασφαλή απόσταση. Η φωνή βρίσκεται ακόμη μέσα του. Το τέλος σημαίνει και την απώλεια ενός καλύτερου φίλου, ενός ανθρώπου με τον οποίο είχε μοιραστεί την καθημερινότητά της.

Η ίδια εξήγησε στο Variety ότι ο πυρήνας του τραγουδιού ήταν η άρνηση. Γνωρίζει τι πρόκειται να ειπωθεί, αλλά δεν αντέχει να το ακούσει: «Το ξέρω ήδη, αλλά αν το πεις, θα με διαλύσεις».

Αυτή η εξήγηση δίνει στον τίτλο όλη του τη δύναμη. Το «μη μιλάς» γίνεται παράκληση να σταματήσουν οι εξηγήσεις, επειδή κάθε καινούργια λέξη κάνει την απώλεια πιο βαριά και ανυπόφορη. Ο ακροατής ακούει μια γυναίκα που καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει και παλεύει με το ότι δεν μπορεί να το αλλάξει.

Μια μπαλάντα μέσα στον κόσμο των No Doubt

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο τρίτο album του συγκροτήματος, το «Tragic Kingdom», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1995. Την παραγωγή ανέλαβε ο Matthew Wilder, ο δημιουργός του «Break My Stride».

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο CultureSonar, ο Wilder εξήγησε ότι είχε επιδιώξει να διευρύνει τον ήχο των No Doubt πέρα από τις ska επιρροές τους. Θεωρούσε ότι αυτή η μουσική ποικιλία θα τους βοηθούσε να ξεπεράσουν τα όρια της σκηνής του Orange County.

Το «Don’t Speak» έδειξε πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει αυτή η κατεύθυνση. Δίπλα στην ενέργεια του «Just a Girl» και του «Spiderwebs», έβαζε μια μπαλάντα με συγκρατημένο ξεκίνημα και φωνή που σταδιακά αποκτούσε ένταση. Το κιθαριστικό σόλο με το ισπανικό χρώμα πρόσθετε μια ακόμη απρόσμενη απόχρωση.

Η αλλαγή δεν αφορούσε μόνο την ενορχήστρωση. Το συγκρότημα άφηνε χώρο σε μια εξομολόγηση, με την ερμηνεία της Stefani να καθορίζει την πορεία του τραγουδιού.

Το βίντεο έδειχνε έναν δεύτερο φόβο

Η επιτυχία έφερε μαζί της μια διαφορετική ένταση. Τα μέσα ενημέρωσης εστίαζαν όλο και περισσότερο στην Gwen, ενώ οι υπόλοιποι μουσικοί ένιωθαν ότι περνούσαν στο περιθώριο.

Ο κιθαρίστας Tom Dumont πρότεινε στη σκηνοθέτρια Sophie Muller να κάνουν το video clip να δείχνει μια ιστορία για τον παραγκωνισμό των υπόλοιπων μελών της μπάντας. Οι στίχοι μιλούσαν για τον χωρισμό της Gwen και του Tony, αλλά ο Dumont ένιωθε ότι μπορούσαν να εκφράσουν και όσα συνέβαιναν πραγματικά μέσα στους No Doubt: όσο μεγάλωνε η προβολή της τραγουδίστριας, τόσο οι υπόλοιποι αισθάνονταν ότι έμεναν στη σκιά της.

Στις σκηνές της φωτογράφισης, αυτή η ένταση γίνεται ξεκάθαρη. Ο φωτογράφος επικεντρώνεται στην Gwen Stefani, αφήνοντας τους άλλους σε δεύτερη μοίρα, και εκείνοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Το βίντεο αποτυπώνει έτσι ένα πρόβλημα που το συγκρότημα αντιμετώπιζε και έξω από τα γυρίσματα: όλοι συμμετείχαν στη μουσική και στην επιτυχία, όμως η προσοχή στρεφόταν κυρίως στην Gwen.

«Δεν χρειαζόταν πραγματικά να υποκριθούμε», είχε σχολιάσει ο Tony Kanal. Εννοούσε ότι τα συναισθήματα που τους ζητούσε να δείξουν η Muller ήταν ήδη γνώριμα! Παίζοντας μπροστά στην κάμερα αυτή τη σύγκρουση, οι No Doubt έφερναν στην επιφάνεια τη δική τους αγωνία για τη συνοχή της μπάντας.

Οι No Doubt ωστόσο δεν διαλύθηκαν μετά το «Don’t Speak». Παρά τις εντάσεις, συνέχισαν μαζί και κυκλοφόρησαν τα «Return of Saturn» (2000) και «Rock Steady» (2001).

Η μεγάλη παύση ήρθε αργότερα, την περίοδο που η Gwen ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της το 2004. Επέστρεψαν όμως δισκογραφικά με το «Push and Shove» (2012) δηλώνοντας πως έβλεπαν ξανά το μέλλον τους κοινό!

Η επιτυχία που έκανε τον χωρισμό …δημόσια υπόθεση!

Το «Don’t Speak» έμεινε για 16 εβδομάδες στο Νο1 του Billboard Hot 100 Airplay, του chart ραδιοφωνικών μεταδόσεων. Στο ίδιο το Hot 100, όμως, δεν μπήκε τότε: δεν είχε κυκλοφορήσει ως εμπορικό single στις ΗΠΑ, κάτι που απαιτούσαν οι κανόνες της εποχής.

Στη Βρετανία ανέβηκε κατευθείαν στο Νο1 τον Φεβρουάριο του 1997 και παρέμεινε εκεί για τρεις εβδομάδες. Ακολούθησαν δύο υποψηφιότητες στα Grammy του 1998, για Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα με Φωνητικά.

Για την Gwen και τον Tony, όμως, η επιτυχία σήμαινε ότι η προσωπική τους ιστορία τους ακολουθούσε παντού. Η Stefani περιέγραψε αργότερα πόσο δύσκολο ήταν να περιοδεύει μαζί με έναν πρώην σύντροφο που εξακολουθούσε να αγαπά. Το τραγούδι είχε βρει το κοινό του, αλλά οι άνθρωποι που το ενέπνευσαν δεν είχαν προλάβει να αφήσουν πίσω τους όσα συνέβησαν.

Οι No Doubt συνέχισαν μαζί. Σε συνέντευξη στο MTV στις αρχές του 1997, ο Dumont μιλούσε για μια σχέση σαν εκείνη ανάμεσα σε αδέλφια: περνούσαν εντάσεις, αλλά επέστρεφαν στη φιλία τους. «Κάπως, αυτή η χημεία μάς κρατά πάντα μαζί», έλεγε.

Ο έρωτας της Gwen και του Tony είχε τελειώσει. Η μουσική τους συνεργασία άντεξε και τους έφερε στην παράξενη θέση να παίζουν μαζί, μπροστά σε όλο τον κόσμο, το τραγούδι για τον χωρισμό τους…

Οι στίχοι

You and me

We used to be together

Every day together, always

I really feel

That I’m losing my best friend

I can’t believe this could be the end Εσύ κι εγώ

Ήμασταν μαζί

Κάθε μέρα μαζί, πάντα

Νιώθω στ’ αλήθεια

Πως χάνω τον καλύτερό μου φίλο

Δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτό μπορεί να είναι το τέλος It looks as though

You’re letting go

And if it’s real, well, I don’t want to know Μοιάζει σαν

Να μ’ αφήνεις να φύγω

Κι αν είναι αλήθεια, δεν θέλω να το ξέρω Don’t speak

I know just what you’re saying

So please stop explaining

Don’t tell me ’cause it hurts

Don’t speak

I know what you’re thinkin’

I don’t need your reasons

Don’t tell me ’cause it hurts Μη μιλάς

Ξέρω ακριβώς τι λες

Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, σταμάτα να εξηγείς

Μη μου το λες, γιατί πονάει

Μη μιλάς

Ξέρω τι σκέφτεσαι

Δεν χρειάζομαι τους λόγους σου

Μη μου το λες, γιατί πονάει Our memories

They can be inviting

But some are altogether mighty frightening Οι αναμνήσεις μας

Μπορεί να μας τραβούν κοντά τους

Μα κάποιες είναι πραγματικά τρομακτικές As we die

Both you and I

With my head in my hands, I sit and cry Καθώς σβήνουμε

Κι εσύ κι εγώ

Με το κεφάλι στα χέρια μου, κάθομαι και κλαίω Don’t speak

I know just what you’re saying

So please stop explaining

Don’t tell me ’cause it hurts, no, no, no

Don’t speak

I know what you’re thinkin’

And I don’t need your reasons

Don’t tell me ’cause it hurts Μη μιλάς

Ξέρω ακριβώς τι λες

Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, σταμάτα να εξηγείς

Μη μου το λες, γιατί πονάει, όχι, όχι, όχι

Μη μιλάς

Ξέρω τι σκέφτεσαι

Και δεν χρειάζομαι τους λόγους σου

Μη μου το λες, γιατί πονάει It’s all ending

I gotta stop pretending

Who we are Όλα τελειώνουν

Πρέπει να πάψω να προσποιούμαι

Πως είμαστε ακόμη όπως πριν You and me

I can see us dying

Are we? Εσύ κι εγώ

Μας βλέπω να σβήνουμε

Συμβαίνει στ’ αλήθεια; Don’t speak

I know just what you’re saying

So please stop explaining

Don’t tell me ’cause it hurts

No, no, don’t speak

I know what you’re thinkin’

And I don’t need your reasons

Don’t tell me ’cause it hurts

Don’t tell me ’cause it hurts Μη μιλάς

Ξέρω ακριβώς τι λες

Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, σταμάτα να εξηγείς

Μη μου το λες, γιατί πονάει

Όχι, όχι, μη μιλάς

Ξέρω τι σκέφτεσαι

Και δεν χρειάζομαι τους λόγους σου

Μη μου το λες, γιατί πονάει

Μη μου το λες, γιατί πονάει I know what you’re saying

So please stop explaining

Don’t speak, don’t speak

Don’t speak, no

I know what you’re thinkin’

And I don’t need your reasons

I know you’re good

I know you’re good

I know you’re real good, oh Ξέρω τι λες

Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, σταμάτα να εξηγείς

Μη μιλάς, μη μιλάς

Μη μιλάς, όχι

Ξέρω τι σκέφτεσαι

Και δεν χρειάζομαι τους λόγους σου

Ξέρω πως είσαι καλός

Ξέρω πως είσαι καλός

Ξέρω πως είσαι πολύ καλός, ω La-la-la-la-la

La-la-la-la-la

Don’t, don’t, ooh, ooh

Hush, hush, darlin’

Hush, hush, darlin’

Hush, hush, don’t tell me ’cause it hurts Λα-λα-λα-λα-λα

Λα-λα-λα-λα-λα

Μη, μη, ου, ου

Σώπα, σώπα, αγάπη μου

Σώπα, σώπα, αγάπη μου

Σώπα, σώπα, μη μου το λες, γιατί πονάει Hush, hush, darlin’

Hush, hush, darlin’

Hush, hush, don’t tell me ’cause it hurts

Oh, hush, hush, darlin’

Hush, hush, darlin’ Σώπα, σώπα, αγάπη μου

Σώπα, σώπα, αγάπη μου

Σώπα, σώπα, μη μου το λες, γιατί πονάει

Ω, σώπα, σώπα, αγάπη μου

Σώπα, σώπα, αγάπη μου

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