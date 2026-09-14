Η Eden Golan κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο album, «Imperfections», επιχειρώντας να δείξει περισσότερες πλευρές της από εκείνη που γνώρισε το ευρωπαϊκό κοινό μέσα από τη Eurovision με το «Hurricane». Η νέα δουλειά της Ισραηλινής τραγουδίστριας περιλαμβάνει έντεκα αγγλόφωνα pop τραγούδια και κινείται γύρω από την αγάπη, την ευαλωτότητα, την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή των ατελειών.

Ο δίσκος χρειάστηκε περισσότερα από δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί και βασίστηκε σε προσωπικές εμπειρίες της Golan. Όπως ανέφερε η ίδια κατά την κυκλοφορία του, «γεννήθηκε από πολλές προσωπικές εμπειρίες και φτιάχτηκε κατευθείαν από την καρδιά».

Η επόμενη μέρα μετά το «Hurricane»

Η Eden Golan έγινε ευρύτερα γνωστή εκπροσωπώντας το Ισραήλ στη Eurovision του 2024, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση με το «Hurricane». Η συμμετοχή της πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με διαμαρτυρίες και έντονες αντιδράσεις γύρω από την παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Το «Imperfections» αποτελεί την πρώτη μεγάλη προσπάθειά της να μεταφέρει το ενδιαφέρον από εκείνη την επεισοδιακή εμφάνιση στη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το «Hurricane» δεν συμπεριλαμβάνεται στο album. Αντίθετα, η Golan επέλεξε ένα σύνολο τραγουδιών που παρουσιάζει τη φωνή της μέσα σε διαφορετικές εκδοχές της σύγχρονης pop.

Για τη δημιουργία του δίσκου μετακινήθηκε προσωρινά στο Λος Άντζελες και συνεργάστηκε με ομάδα συνθετών και παραγωγών, με τον Johnny Goldstein να έχει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή. Η ίδια αναφέρει ως επιρροές την pop, το R&B και το hip-hop, αλλά και τον ήχο των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, ξεχωρίζοντας τη δουλειά του Timbaland.

Από την αυτοαποδοχή στις δύσκολες σχέσεις

Ο τίτλος «Imperfections» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η Golan έχει μιλήσει για την πίεση της τελειότητας και την ανάγκη να αποδεχτεί κανείς τα ελαττώματα και τις πιο ευάλωτες πλευρές του. Το ομώνυμο τραγούδι, που συνοδεύεται από επίσημο video clip, συνοψίζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Σε άλλα σημεία του album, η θεματολογία περνά στις προσωπικές σχέσεις. Το «Love’s a (Monster)» γεννήθηκε από την εμπειρία μιας τοξικής σχέσης και από το ερώτημα αν ένα έντονο συναίσθημα μπορεί να μετατραπεί σε κάτι που τελικά κατατρώει τον άνθρωπο. Τα «Older», «Wait for You» και «You & I», τα οποία είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα, συμπληρώνουν την πιο συναισθηματική πλευρά του δίσκου.

Η επιλογή να γραφτούν όλα τα τραγούδια στα αγγλικά συνδέεται επίσης με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται δημιουργικά η Eden Golan. Παρότι μιλά αρκετές γλώσσες, έχει εξηγήσει ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα στην οποία σκέφτεται, ονειρεύεται και αισθάνεται πιο ελεύθερη όταν γράφει.

Το «Say It» και όσα δεν χρειάζονται λέξεις

Το «Say It» εκπροσωπεί την πιο αισθησιακή και εξωστρεφή πλευρά του «Imperfections». Στο τραγούδι, η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δεν περιορίζεται σε μια ερωτική εξομολόγηση: ένα άγγιγμα, ένα βλέμμα ή ο τρόπος με τον οποίο κάποιος βρίσκεται δίπλα στον άλλον μπορούν να πουν περισσότερα από τις ίδιες τις λέξεις.

Η παραγωγή κινείται σε σύγχρονο pop και R&B περιβάλλον, αφήνοντας χώρο στη χαμηλότερη περιοχή της φωνής της Golan και σε μια περισσότερο ελεγχόμενη, υπαινικτική ερμηνεία. Το τραγούδι συνοδεύεται από lyric video, ενώ επίσημα video clips έχουν αποκτήσει επίσης το ομώνυμο «Imperfections» και το «Proved Me Wrong».

Η tracklist του «Imperfections»

Imperfections Seasons Knees Older Smooth Say It Love’s a (Monster) Wait for You Proved Me Wrong You & I Roses

Με διάρκεια περίπου 32 λεπτών, το «Imperfections» είναι ένας συμπαγής πρώτος δίσκος που επιχειρεί να συστήσει εκ νέου την Eden Golan. Όχι μόνο ως την τραγουδίστρια του «Hurricane», αλλά ως μια νεαρή pop καλλιτέχνιδα που αναζητά τον δικό της ήχο, δοκιμάζοντας διαφορετικές αποχρώσεις ανάμεσα στη δυναμική pop παραγωγή και την προσωπική εξομολόγηση.