Θλίψη στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού προκαλεί η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα. Ο δημοφιλής ερμηνευτής πέθανε σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024.

Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» από τις 28 Μαρτίου 2024. Εκείνο το απόγευμα είχε αισθανθεί έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου «J2US», στο οποίο συμμετείχε μαζί με την Τραϊάνα Ανανία.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν που είχε εκδώσει τότε το νοσοκομείο, ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στην Αιμοδυναμική Μονάδα. Αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε προηγηθεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Μετά την πρώτη μακρά περίοδο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Παρέμεινε, ωστόσο, νοσηλευόμενος για περισσότερο από δύο χρόνια, με τη σύζυγο, την κόρη και την υπόλοιπη οικογένειά του να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του.

Η πορεία του στο ελληνικό τραγούδι

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, όμως χάραξε τη δική του διαδρομή στη δισκογραφία και συνδέθηκε ιδιαίτερα με το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του ’90.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», κυκλοφόρησε το 1994, με τη μουσική και τους στίχους να υπογράφει ο Φοίβος. Ο δίσκος έγινε χρυσός και περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Άντε γεια μας» και «Κι αν σ’ αγαπώ».

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1995 με το άλμπουμ «Συνείδηση», επίσης σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και χάρισε στον Δημήτρη Κόκοτα μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της καριέρας του: «Ανεμώνα», «Γιατί με τυραννάς», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Πολύ καλή για να ’σαι αληθινή».

Το 1997 ακολούθησε η «Αχαριστία», η τελευταία ολοκληρωμένη συνεργασία του με τον Φοίβο και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της δισκογραφίας του. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Έναν χρόνο αργότερα συνεργάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα στο άλμπουμ «Για μένα», από το οποίο ξεχώρισαν το ομώνυμο τραγούδι, ο «Παλιοχαρακτήρας», το «Στο ’χω πει» και το «Για πάντα».

Το 1999 κυκλοφόρησε το «Σε ρεύματα αντίθετα», με μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Πάνου Φαλάρα.

Στη συνέχεια παρουσίασε δίσκους όπως τα «Έχω φύγει», «Ολόψυχα δικός σου», «Ένα», «Απρόσμενη αγάπη» και «Άμα δε σε δω απόψε», ενώ συνεργάστηκε επί σκηνής με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού των ’90s. Τραγούδια όπως η «Ανεμώνα», το «Γιατί με τυραννάς» και το «Κι άσε να λένε» εξακολουθούν να ακούγονται και να συνοδεύουν τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής.