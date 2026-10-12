Η Έλενα Χατζηαυξέντη παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του «Τι τα θέλεις τα λόγια;», του τραγουδιού του Γιώργου Ποταμιάνου και του Θάνου Σοφού που γνωρίσαμε με τη φωνή της Φλέρυς Νταντωνάκη και πρωτοκυκλοφόρησε το 1973. Μαζί με τη νέα ηχογράφηση κυκλοφόρησε και μουσικό βίντεο γυρισμένο στο Barbican Centre του Λονδίνου.

Τη νέα ενορχήστρωση υπογράφει ο Νίκος Ευαγγέλου, ο οποίος μεταφέρει το τραγούδι σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον με στοιχεία art pop και ηλεκτρονικής μουσικής. Στην ηχογράφηση έχει ενταχθεί και ένα απόσπασμα από το ποίημα Leise zieht durch mein Gemüt του Heinrich Heine, που ακούγεται στα γερμανικά. Έτσι, ένα τραγούδι συνδεδεμένο με μια εμβληματική ερμηνεύτρια αποκτά μια διαφορετική μουσική και ποιητική διάσταση, διατηρώντας τους αρχικούς του δημιουργούς στο επίκεντρο.

Μια γυναίκα μέσα από εικόνες και βλέμματα

Το βίντεο επιλέγει να μην αφηγηθεί κυριολεκτικά τους στίχους. Ο Γιάννης Κατσάρης, που υπογράφει την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη φωτογραφία, χρησιμοποιεί αντανακλάσεις, φωτογραφίες και κινηματογραφικά πλάνα για να συνθέσει ένα πορτρέτο σε διαρκή μεταβολή. Στον χώρο του Barbican, οι αυστηρές επιφάνειες του κτιρίου συναντούν τους κήπους του, δίνοντας στις εικόνες μια ένταση ανάμεσα στο αστικό τοπίο και τη φύση.

Στο σημείωμά του, ο Κατσάρης περιγράφει μια διαδρομή από την αβεβαιότητα προς την αυτογνωσία και την αναγέννηση. Είναι μια προσέγγιση που δίνει χώρο στο βλέμμα της ερμηνεύτριας και στις εικόνες να συνομιλήσουν με το τραγούδι, χωρίς να επιχειρεί να αντικαταστήσει τη μνήμη της πρώτης του ηχογράφησης.

Η ηχογράφηση έγινε στο The Elbow Room, Records & Productions, με μίξη της Μικαέλας Τσαγγάρη και mastering του Pete Maher. Το αποτέλεσμα παρουσιάζει το «Τι τα θέλεις τα λόγια;» σε μια νέα ερμηνεία, περισσότερες από πέντε δεκαετίες μετά τη δισκογράφησή του από τη Φλέρυ Νταντωνάκη.